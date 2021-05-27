Здоров’я 24 пропонує добірку з 5 найкращих медичних серіалів. Якщо ви цікавитеся медициною так само, як ми, хоча б один із них вас точно заінтригує.

До теми Які фільми дивитися в кіно влітку 2021: 8 найефектніших стрічок

1. "Записки юного лікаря"

Оригінальна назва: "A Young Doctor's Notebook & Other Stories".

Рейтинг IMDb: 7,9.

Сюжет переносить нас у 1917 рік, до маленького російського селища, куди приїздить молодий перспективний лікар Володимир Бомгард. Він переконаний, що просто виконуватиме свою щоденну роботу. Але не так сталося, як нашому героєві гадалося. Тутешні жителі геть не довіряють науці й вважають за краще лікуватися народними методами. Бомгард прагне заслужити довіру своїх підопічних, але при цьому не хоче переступати через свої принципи, схвалюючи недієві методи лікування.



Кадр з серіалу "Записки юного лікаря"

Ви – завзятий кіноман і не уявляєте вихідних без захопливих серіалів? Тоді покваптесь оформити річну підписку за 1 гривню на місяць на Sweet.tv із карткою eVisa від ОТР Bank!

2. "Лікарня Нікербокер"

Оригінальна назва: "The Knick".

Рейтинг IMDb: 8,5.

В основі сюжету – історія лікаря, який жив у Нью-Йорку на початку XX століття. Тоді смертність навіть від простих для сьогодення хвороб була дуже високою. Лікарям бракувало знань, обладнання, антибіотиків.

Проте головного героя серіалу Джона Такера це не зупиняє. Він – геніальний хірург, прискіпливий дослідник і взагалі фанат своєї справи. Такер застосовує найпрогресивніші для свого часу, подеколи ризиковані технології. Професіонал своєї справи, він ладен удаватись до екстремальних методів лікування, якщо на кону – життя його пацієнта. Словом, лікарні Нікербокер, у якій працює наш герой, нудьгувати не доводиться.

Окрім суто медичних складнощів серіал розкриває соціальні проблеми того періоду, зокрема расову нерівність та боротьбу з наркотичною залежністю.



Кадр з серіалу "Лікарня Нікербокер"

3. "Анатомія Ґрей"

Оригінальна назва: "Grey's Anatomy".

Рейтинг IMDb: 7,5.

До міського шпиталю Сіетл-Ґрейс прибули молоді інтерни. Юна Мередіт Ґрей з дитинства мріяла піти слідами свого батька й стати лікарем. Вона дуже розумна, але її норов складно витримати навіть янголу. Крістіна здається незворушним кіборгом, але це оманливе враження: у стосунках із кардіобогами дівчину буквально розриває бажання стати першою. Ізабель самотужки оплачує навчання й шукає підробіток. Алекс приховує своє походження. А Джордж узагалі не вірить у те, що зможе стати лікарем.

Щоб ефективно працювати, ці п’ятеро зелених і таких різних інтернів мають стати одним цілим. Вони звикають одне до одного, сваряться, закохуються й розділяють важкі моменти. Це справжній маленький усесвіт у межах однієї клініки.



Кадр з серіалу "Анатомія Ґрей"

4. "Доктор Гаус"

Оригінальна назва: "House, M. D".

Рейтинг IMDb: 8,7.

Важко знайти людину, яка ще не чула про "Доктора Гауса". Хтось від нього фанатіє, когось він дратує, а дехто принципово не дивився цей серіал через те, що “його дивились усі”. Але ми не могли проігнорувати культовий телепроєкт і додали його до нашого рейтингу.

Ґреґорі Гаус – геніальний діагност, що керує в лікарні Принстон-Плейнсборо відділенням, яке береться за найскладніших пацієнтів, яких решта фахівців оголосила безнадійними.

У Гауса унікальний спосіб мислення й фантастична інтуїція, але разом із тим – надскладний характер. Часто цей геній поводиться нетактовно, жорстоко й часом здається просто нелюдом. Його поважають і водночас ненавидять.

Динамічний сюжет полонить глядача з першої ж серії, даючи йому змогу відчути себе на місці людей, які рятують тих, хто, здавалася б, приречений на смерть. У команді Гауса працюють талановиті лікарі, чиї історії також не залишать вас байдужими.



Кадр з серіалу "Доктор Гаус"

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5. "Сирени"

Оригінальна назва: "Sirens".

Рейтинг IMDb: 7,8.

Якщо ви втомились від серіалу “Клініка”, пропонуємо відволіктися на новий телепроєкт, присвячений шаленим будням трьох парамедиків. Вони щодня стикаються з людьми, а точніше сказати – з нелюдами, до яких у неробочий час і за звичайних умов не наблизились би ані на крок.

Але робота є робота, тож хлопці сідають до машини швидкої допомоги й зціпивши зуби мчать рятувати життя покидькам.

Герої щодня потрапляють до безглуздих ситуацій і з почуттям гумору та завзяттям вирішують такі завдання, перед якими б звичайна людина розгубилася й спасувала. Отже, курйозів у серіалі вистачає, але й драматичних моментів – удосталь.



Обкладинка серіалу "Сирени"

Приємного перегляду!