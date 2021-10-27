Про це свідчать дані опитування, яке провели у Словацькій академії наук. Респондентів запитували про найпоширеніші теорій змови про коронавірус.

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Цікаво, що і з усіма конспірологіями погодилися приблизно 40% людей.

Увага! Словаччина посідає третє місце з кінця в Євросоюзі за темпами імунізації після Болгарії та Румунії.

5 найпопулярніших теорій змов навколо COVID-19

Найпопулярніша теорія полягає в тому, що держава штучно завищує кількість смертей. З такою думкою згодні 43,3% респондентів. Трохи менше людей – 42,4% – вважають, що коронавірус виготовили у лабораторії. А 39,7% респондентів вважають, що пандемію було створено для того, щоб легше контролювати людей. Понад чверть – 26,1% – вважають, що вакцини призначені для завдання шкоди людям. Ще 22,5% взагалі не вірять, що коронавірус існує.

Опитування також показало, що теорії змови дещо більш поширені серед чоловіків та літнього населення, яке проживає переважно у селах.

Вакцинація та теорії змов

Разом з тим, між вакцинацією та вірою в теорії змови існує значний зв'язок:

серед тих, хто не погоджується з усіма цими теоріями, приблизно 81% вакциновані;

серед тих, хто погодився хоча б з однією теорією, щеплені лише 26,7%;

серед тих, хто з усіма згоден, щеплені лише 8,3%.

Карантинні обмеження в Словаччині

Станом на 27 жовтня у Словаччині на коронавірус захворіло 465 027 людей. Померли 12 957 осіб.

Уряд ввів жорсткі обмеження щодо коронавірусу на тлі сплеску інфекцій. Заходи включають закриття готелів, барів і ресторанів, людям дозволено купувати їжу лише у вікнах на винос. Фітнес, оздоровчі та водні центри також були закриті.