5 найпоширеніших теорій змов про вакцинацію і як вони впливають на бажання щепитись
Джерело:Euractiv
З появою коронавірусу прибічники теорій змови отримали неймовірну можливість просувати свої ідеї на маси. Конспірології про COVID-19 поширюються ледь не у всіх країнах. Популярні вони й у Словаччині та значно впливають на рівень вакцинації в країні.
Про це свідчать дані опитування, яке провели у Словацькій академії наук. Респондентів запитували про найпоширеніші теорій змови про коронавірус.
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Цікаво, що і з усіма конспірологіями погодилися приблизно 40% людей.Увага! Словаччина посідає третє місце з кінця в Євросоюзі за темпами імунізації після Болгарії та Румунії.
5 найпопулярніших теорій змов навколо COVID-19
- Найпопулярніша теорія полягає в тому, що держава штучно завищує кількість смертей. З такою думкою згодні 43,3% респондентів.
- Трохи менше людей – 42,4% – вважають, що коронавірус виготовили у лабораторії.
- А 39,7% респондентів вважають, що пандемію було створено для того, щоб легше контролювати людей.
- Понад чверть – 26,1% – вважають, що вакцини призначені для завдання шкоди людям.
- Ще 22,5% взагалі не вірять, що коронавірус існує.
Опитування також показало, що теорії змови дещо більш поширені серед чоловіків та літнього населення, яке проживає переважно у селах.
Вакцинація та теорії змов
Разом з тим, між вакцинацією та вірою в теорії змови існує значний зв'язок:
- серед тих, хто не погоджується з усіма цими теоріями, приблизно 81% вакциновані;
- серед тих, хто погодився хоча б з однією теорією, щеплені лише 26,7%;
- серед тих, хто з усіма згоден, щеплені лише 8,3%.
Карантинні обмеження в Словаччині
Станом на 27 жовтня у Словаччині на коронавірус захворіло 465 027 людей. Померли 12 957 осіб.
Уряд ввів жорсткі обмеження щодо коронавірусу на тлі сплеску інфекцій. Заходи включають закриття готелів, барів і ресторанів, людям дозволено купувати їжу лише у вікнах на винос. Фітнес, оздоровчі та водні центри також були закриті.