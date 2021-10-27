5 найпоширеніших теорій змов про вакцинацію і як вони впливають на бажання щепитись

З появою коронавірусу прибічники теорій змови отримали неймовірну можливість просувати свої ідеї на маси. Конспірології про COVID-19 поширюються ледь не у всіх країнах. Популярні вони й у Словаччині та значно впливають на рівень вакцинації в країні.

Про це свідчать дані опитування, яке провели у Словацькій академії наук. Респондентів запитували про найпоширеніші теорій змови про коронавірус.

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Цікаво, що і з усіма конспірологіями погодилися приблизно 40% людей.

5 найпопулярніших теорій змов навколо COVID-19

Найпопулярніша теорія полягає в тому, що держава штучно завищує кількість смертей. З такою думкою згодні 43,3% респондентів. Трохи менше людей – 42,4% – вважають, що коронавірус виготовили у лабораторії. А 39,7% респондентів вважають, що пандемію було створено для того, щоб легше контролювати людей. Понад чверть – 26,1% – вважають, що вакцини призначені для завдання шкоди людям. Ще 22,5% взагалі не вірять, що коронавірус існує.

Словаччина посідаєв Євросоюзі за темпами імунізації після Болгарії та Румунії.

Опитування також показало, що теорії змови дещо більш поширені серед чоловіків та літнього населення, яке проживає переважно у селах.

Вакцинація та теорії змов

Разом з тим, між вакцинацією та вірою в теорії змови існує значний зв'язок:

серед тих, хто не погоджується з усіма цими теоріями, приблизно 81% вакциновані;

серед тих, хто погодився хоча б з однією теорією, щеплені лише 26,7%;

серед тих, хто з усіма згоден, щеплені лише 8,3%.

Карантинні обмеження в Словаччині

Станом на 27 жовтня у Словаччині на коронавірус захворіло 465 027 людей. Померли 12 957 осіб.

Уряд ввів жорсткі обмеження щодо коронавірусу на тлі сплеску інфекцій. Заходи включають закриття готелів, барів і ресторанів, людям дозволено купувати їжу лише у вікнах на винос. Фітнес, оздоровчі та водні центри також були закриті.