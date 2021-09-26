Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Динаміка госпіталізації висока загалом по Україні. Однак, найгіршу динаміку фіксують у п'яти областях.

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За крок до помаранчевої зони:

Дніпропетровська,

Донецька,

Тернопільська,

Черкаська

Кіровоградська.

Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

Що передбачає помаранчева зона

Відзначимо, в помаранчевій зоні діють обмеження жовтої, але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

Що стосується обмежень жовтої зони, то в ній заборонено офлайн навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників.

Також є обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.

Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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