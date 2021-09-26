Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Динаміка госпіталізації висока загалом по Україні. Однак, найгіршу динаміку фіксують у п'яти областях.

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За крок до помаранчевої зони:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Тернопільська,
  • Черкаська
  • Кіровоградська.

Що передбачає помаранчева зона

Відзначимо, в помаранчевій зоні діють обмеження жовтої, але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

Що стосується обмежень жовтої зони, то в ній заборонено офлайн навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників.

Також є обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.

Адаптивний карантин в УкраїніЩо відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

  • Станом на 26 вересня добова кількість хворих на коронавірус в Україні – 4647 – це вдвічі менше, ніж за добу суботу. Однак, показники госпіталізації й далі продовжують зростати.
  • До лікарень госпіталізували 2325 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на захворювання.
  • Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 69 пацієнтів. Водночас одужало 983 людини.
  • За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 392 397 людей.
  • Жертвами коронавірусу стали 55 626 мешканців країни.