У 5 областях показники помаранчевої зони: дані МОЗ
Джерело:МОЗ
Станом на 26 вересня у 5 областях України фіксують показники помаранчевої зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються в межах жовтої зони.
Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Динаміка госпіталізації висока загалом по Україні. Однак, найгіршу динаміку фіксують у п'яти областях.
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За крок до помаранчевої зони:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Тернопільська,
- Черкаська
- Кіровоградська.
Що передбачає помаранчева зона
Відзначимо, в помаранчевій зоні діють обмеження жовтої, але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.
Що стосується обмежень жовтої зони, то в ній заборонено офлайн навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників.
Також є обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.
Актуальна статистика COVID-19 в Україні
- Станом на 26 вересня добова кількість хворих на коронавірус в Україні – 4647 – це вдвічі менше, ніж за добу суботу. Однак, показники госпіталізації й далі продовжують зростати.
- До лікарень госпіталізували 2325 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на захворювання.
- Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 69 пацієнтів. Водночас одужало 983 людини.
- За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 392 397 людей.
- Жертвами коронавірусу стали 55 626 мешканців країни.