У 5 областях України за добу не зробили жодного COVID-щеплення

Темпи вакцинації в Україні на вихідних досі дуже низькі. За минулу добу, 22 травня, щеплення проти коронавірусу отримали всього 3,5 тисячі українців.

Так, впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 3 503 українці. 1 022 з них отримали першу дозу вакцини.

До теми В Україні знизилась захворюваність на COVID-19

Натомість 2 481 людина отримала завершальну, другу дозу препарату. Щеплення виконувалось 89 мобільними бригадами й 144 пунктами щеплення.

У 5 областях України не провели жодного щеплення. Але варто зауважити, що це дані лише по першій ін'єкції. Адже впродовж суботи удвічі більше вакцин було використано для введення другої дози.

Вакцинація першою дозою в регіонах за минулу добу:

Київ – 234

Вінницька область – 0

Волинська область – 10

Дніпропетровська область – 0

Донецька область – 40

Житомирська область – 61

Закарпатська область – 19

Запорізька область – 0

Івано-Франківська область – 0

Київська область – 107

Кіровоградська область – 30

Луганська область – 20

Львівська область – 42

Миколаївська область – 49

Одеська область – 190

Полтавська область – 14

Рівненська область – 11

Сумська область – 18

Тернопільська область – 54

Харківська область – 43

Херсонська область – 1

Хмельницька область – 19

Черкаська область – 0

Чернівецька область – 59

Чернігівська область – 1

Загальні темпи вакцинації в країні

Натомість від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 033 людини. З них 1 дозу отримала 978 031 людина. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози 74 783 громадяни.

Загалом в країні використано 1 052 814 доз вакцин.

Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 людей.