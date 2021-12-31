5 операція, які повернуть молодість: перелік провідного пластичного хірурга

Старіння обличчя малоприємний процес, але все ж таки з гасаючою молодістю стикається після 40 не тільки більшість жінок, а й чоловіків.

Вчені пояснюють, що ми старіємо через те, що у нашій шкірі утворюються агресивні форми кисню – вільні радикали або оксиданти, які беруть участь у багатьох життєвих процесах і потихеньку починають руйнувати наші клітини зсередини. Насамперед це помітно на шкірі.

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Про перші ознаки старіння та сучасні методики пластичної хірургії та косметології, здатні повернути час назад Здоров'я 24 розпитало відомого пластичного хірурга, засновника хірургічної клініки Олександра Бебіха.

Ознаки старіння шкіри

Олександр Бебіх “Внаслідок цих вікових процесів на обличчі та шиї розтягуються та провисають м'язи, з'являються зморшки, шкірні складки. Старіння – дуже індивідуальний процес. У кожної людини вона проходить по-різному, залежно від генетики та конституції”.

Вікові зміни на обличчі відбуваються поступово. Лікарі рекомендують починати боротися з окремими ознаками, щоби вчасно призупинити ці процеси. На які симптоми варто звернути увагу?

"Важливий момент – сухість шкіри одна з найголовніших ознак старіння шкірного покриву. У молодому організмі виробляється природні компоненти (гіалуронова кислота, кераміди, ліпіди), які втримують вологу. З віком це вироблення сповільнюється, порушується водний баланс, що і призводить до сухості шкіри. За сухістю піде поява зморшок і складок, з якими вже не так просто впоратися", – зазначив лікар Бебіх.

Сьогодні існує величезна кількість пластичних операцій та косметологічних процедур, які дозволяють довго зберігати молодість обличчя.

Фейсліфтінг

Фейсліфтинг, або кругова підтяжка обличчя, – це пластична операція, що дозволяє забрати вікові зміни. Обличчю можна повернути чіткість контурів, прибрати подвійне підборіддя і обвислі щоки, позбутися в'ялої шкіри. Операція проходить під загальним наркозом та триває від 2 до 4 годин. Хірург видаляє зайву жирову тканину, роблячи розрізи в малопомітних ділянках шкіри.

Результат операції можна оцінити приблизно за місяць. Після процедури обличчя стає візуально молодшим на 5 – 10 років (цей омолоджуючий ефект зберігається понад 10 років), зникає вікова "втома", похмурий вираз обличчя. Фейсліфтінг рекомендується робити людям після сорока, оскільки у молодшому віці омолодити обличчя можна за допомогою безопераційних методик,

– розповів Олександр Бебіх.

Ліпосакція підборіддя

Пластична операція з видалення жирових відкладень в області шиї та підборіддя проводиться для того, щоб зробити чіткішим контур обличчя. Деякі пацієнти зізнавалися, що до ліпосакції намагалися взагалі не дивитися на себе в дзеркало.

Олександр Бебіх “Процедура ліпосакції триває від 20 до 40 хвилин і може виконуватись як під місцевою анестезією, так і під загальним наркозом. Можливий надріз у ротовій порожнині. Два тижні після операції пацієнту потрібно спати на високих подушках і носити пов'язку. Попередній результат можна оцінити через місяць”.

Видалення згусток Біша

Згустки Біша – це скупчення щільної жирової тканини в області щік. Операція з їхнього видалення проводиться для того, щоб зробити овал обличчя чітким, а також підтягнути та омолодити шкіру. Цією процедурою вже скористалося багато світових зірок: Анджеліна Джолі, Наталі Портман, Дженніфер Еністон, Вікторія Бекхем.

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"Згустки Біша можна видаляти пацієнтам віком від 25 років. Це швидкий та безболісний варіант корекції форми обличчя. Процедура проводиться під місцевим наркозом та триває приблизно 30 хвилин. Після операції буде невеликий набряк, який швидко зійде. Ефект запалих щік з'явиться приблизно через два тижні", – розповів Олександр Бебіх.

Блефаропластика

Блефаропластика виконує величезний перелік завдань: дозволяє змінити форму і розріз очей, усуває нависання верхніх повік і прибирає провисання нижніх повік, позбавляє від мішків під очима, усуває зморшки та в'ялість шкіри навколо очей.

Олександр Бебіх “Уже кілька десятиліть блефаропластика залишається однією із найпопулярніших пластичних операцій. Причому популярна вона як у жінок, так і у чоловіків, оскільки дозволяє позбутися перших ознак старіння. При класичній блефаропластиці хірург робить надрізи в районі очних складок і на слизовій оболонці повік. Увечері пацієнт уже може повернутися додому”.

Лазерне шліфування шкіри обличчя

Це апаратний метод усунення недоліків шкіри обличчя: рубців від прищів та фурункулів, шрамів від опіків та травм, пігментних плям та зморшок. Існує традиційне лазерне шліфування: лазер впливає на всю оброблювану ділянку шкіри обличчя. І фракційна, яка ґрунтується на вибірковому руйнуванні старих клітин на окремих ділянках. Так званих фракцій.

"Методика лазерного шліфування ґрунтується на дії теплової енергії на шари шкіри. Як результат – відбувається випаровування клітин дерми та активізується синтез колагену. Старі клітини відмирають, а на їхньому місці утворюються нові, які замінюють пошкоджені тканини", – каже Олександр Бебіх.