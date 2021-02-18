5 проблемних регіонів: де в Україні найбільше зростає кількість хворих на COVID-19

Джерело:24 канал
Київська школа економіки проаналізувала, яка ситуація з COVID-19 в різних регіонах України. За результатами, найбільш проблемними є 5 областей: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Вінницька й Тернопільська.
Про це розповів Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. І підкреслив, що зараз не йде мова про зростання захворюваності в будь-якому з інших регіонів.
Читайте також Ситуація майже критична, – Ляшко про ситуацію з COVID-19 в Івано-Франківську
За словами експерта, з одного боку це є гарною новиною, що можна діяти адаптивно. Відтак з наступного тижня уряд вводить адаптивний карантин, який буде націлено на стримування захворюваності в тих регіонах, де зараз є спалах.
Водночас Юрій Ганиченко зауважив, що зростання кількості хворих у 5 проблемних областях перекриває спадання у всіх інших регіонах.
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки відзначив, що потрібно додати один показник до статистичних даних – це виписка.
Треба дивитися на комбінацію показників госпіталізації та виписок. Адже якщо вони обидва зростають, тоді проблеми немає. Немає зростання навантаження на систему охорони здоров'я,
– пояснив він.
І додав, що з цього тижня зріс рівень госпіталізованих хворих по всій країні. Оскільки цей показник є вищим, ніж кількість виписаних пацієнтів, тоді навантаження на систему охорони здоров'я зростатиме прямо зараз.
Юрій Ганиченко зазначив, що потрібно проаналізувати 3 розрізи:
За його словами, те, що вакцинація не починається, це погано. В Україні немає колективного імунітету. За оцінками Київської школи економіки, на коронавірус перехворіли лише до 20% українців.