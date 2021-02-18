5 проблемних регіонів: де в Україні найбільше зростає кількість хворих на COVID-19

Київська школа економіки проаналізувала, яка ситуація з COVID-19 в різних регіонах України. За результатами, найбільш проблемними є 5 областей: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Вінницька й Тернопільська.

Про це розповів Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. І підкреслив, що зараз не йде мова про зростання захворюваності в будь-якому з інших регіонів.

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За словами експерта, з одного боку це є гарною новиною, що можна діяти адаптивно. Відтак з наступного тижня уряд вводить адаптивний карантин, який буде націлено на стримування захворюваності в тих регіонах, де зараз є спалах.

Водночас Юрій Ганиченко зауважив, що зростання кількості хворих у 5 проблемних областях перекриває спадання у всіх інших регіонах.

Треба враховувати кількість виписаних пацієнтів, – Ганиченко

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки відзначив, що потрібно додати один показник до статистичних даних – це виписка.

Треба дивитися на комбінацію показників госпіталізації та виписок. Адже якщо вони обидва зростають, тоді проблеми немає. Немає зростання навантаження на систему охорони здоров'я,

– пояснив він.

І додав, що з цього тижня зріс рівень госпіталізованих хворих по всій країні. Оскільки цей показник є вищим, ніж кількість виписаних пацієнтів, тоді навантаження на систему охорони здоров'я зростатиме прямо зараз.

За минулу добу, 17 лютого, до медичних закладів госпіталізували 2 222 українців. Крім цього, зріс показник смертності від коронавірусу. 163 українці не змогли здолати недугу.

Юрій Ганиченко зазначив, що потрібно проаналізувати 3 розрізи:

поточна ситуація з COVID-19;

загрози, які можуть виникнути через прихід різних варіантів вірусу в Україну;

на якому рівні вакцинація.

Експерт розповів, що нові варіанти вірусу значно швидше поширюються. Загалом їх є 3: британський, південноафриканський, бразильський.

За його словами, те, що вакцинація не починається, це погано. В Україні немає колективного імунітету. За оцінками Київської школи економіки, на коронавірус перехворіли лише до 20% українців.

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