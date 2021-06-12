5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Уже другий рік людство протистоїть пандемії COVID-19. Хвороба забрала понад 3,5 мільйона життів, ставши непосильним випробуванням для медичної системи багатьох країн. Тож захист від коронавірусу досі залишається темою номер один у світі.

Вакцини від згубного SARS-CoV-2 було розроблено за рекордно стислий термін – за рік. Проте для більшості українців вони, на жаль, досі недоступні. Але це не означає, що ми зовсім беззбройні. Ризик інфікування вірусом усе ж таки можна знизити, причому у вельми доступний спосіб.

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Гігієна рук

Нарешті наші легковажці почали усвідомлювати, наскільки важлива для здоров'я – їхнього й не тільки – проста гігієна рук. Після очей руки – найрозвиненіший інструмент-орган, за допомогою якого ми контактуємо з довкіллям. Недаремно, відчуваючи повну безпорадність, люди мимохіть вигукують: "Ну наче без рук!"

Отже, ви торкаєтесь купюр, ручок громадських вбиралень та поручнів, а втомившись, трете ними обличчя, берете до рук горня з кавою... І мікроби, що впродовж дня збирались та розмножувались на руках, із першим же ковтком потрапляють вам до рота.

Тим часом Центри контролю та профілактики захворювань у США (CDC) нагадують: щоб змити зі шкіри рук шкідливі мікроорганізми, достатньо 15 – 30 секунд ретельного миття. Отже, запобігти зараженню вірусом, у тому числі горезвісним COVID-19, може звичайний засіб для дезінфекції:

мило,

антисептичний розчин,

вологі серветки.



Чисті руки – запорука здоров'я

Мило не завжди є під рукою, та й за межами дому все-таки зручніше користуватися спеціальними серветками чи рідкими антисептиками. Головне, щоб діючий розчин містив не менше ніж 60 відсотків спирту. Ще одна перевага використання антисептичних засобів: ними можна швидко продезінфікувати не лише руки, а й ключі, ручки дверей, ТВ-пульт, клавіатуру ПК, смартфон тощо.

Особистий захист

Суттєво знижують ризик проникнення вірусу до дихальних шляхів дві прості речі: захисна медична маска та респіратор. Між ними є функціональна різниця, тож розберімося, що краще підходить саме вам.

Коли, де і як захищає маска:

У медичної маски досить низький рівень захисту: вона спрацьовує на 100 відсотків лише тоді, коли маски носить усе ваше оточення.

Маска ефективно перешкоджає поширенню збудника від уже інфікованої людини, не даючи вірусним частинкам "вирватися" назовні разом зі слиною.

Маска не надто захистить вас, якщо порушена соціальна дистанція й у масці лише ви, але все-таки вона значно знизить вірусне навантаження, тобто кількість вірусних частинок, які можуть потрапити на слизову оболонку вашої носоглотки та ротової порожнини.

Коли потрібен респіратор

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити медичні маски при низькому ризику зараження. Якщо ж імовірність зараження висока – обирайте респіратор. Він захистить вас навіть тоді, коли всі навколо вас нехтуватимуть масками або носитимуть їх під носом.

Найефективніші респіратори – рівнів N95 і FFP2. Але зауважте: навіть найкращий респіратор не працюватиме, якщо носити його неправильно.



Маска – важливий захист від вірусу / Фото pexels

Вакцина проти коронавірусу

Антиковідні вакцини в Україні, як ми вже зазначали, не загальнодоступні. Але в будь-якому випадку цей варіант захисту відкидати не можна. Нині в Україні схвалено, як ефективні та безпечні, такі вакцини проти COVID-19:

Oxford-AstraZeneca,

Pfizer/BioNTech,

Sinovac.

Щеплення убезпечує від інфікування COVID-19 або ж, у разі захворювання, допомагає уникнути ускладненого перебігу хвороби, а отже, госпіталізації та – дивімось правді у вічі – смерті.

Багато хто досі боїться побічних ефектів вакцини, але найчастіші з них:

почервоніння та біль у місці уколу,

підвищення температури,

поява папул у місці ін'єкції.

Відчувати кілька днів після щеплення симптоми застуди – цілком нормально. Навіть добре, адже така реакція організму є свідченням того, що він виробляє антитіла.

Єдиний справді небезпечний побічний ефект, який може виникнути після щеплення, – це анафілактичний шок. Фіксується він приблизно в 4 випадках на мільйон – у людей з підвищеною чутливістю до якогось із компонентів вакцини. Попри мізерний ризик такого ускладнення, кожен щеплений перебуває під наглядом медика до 30 хвилин. У разі сильної алергічної реакції застосовують адреналін.

Якщо у вас з’явилась можливість зробити щеплення – не відкидайте її. Наслідки COVID-19 страшніші за будь-які короткочасні ефекти від вакцинації.



Вакцинація може врятувати вам життя / Фото pexels

Соціальна дистанція

Американські науковці встановили: перебуваючи в одному приміщенні з хворим, ви однаково ризикуєте заразитися коронавірусом – що на відстані 2 метрів від інфікованого, що на відстані 20 метрів. Правило соціальної дистанції працює, якщо приміщення добре провітрюється, бо тоді віріони не осідають на поверхнях.

Ще краще правило соціальної дистанції діє на вулиці. Уникайте натовпів та людей, що чхають чи кашляють. Якщо довго або занадто близько перебувати поруч з інфікованим, ризик заразитись істотно зростає.



Не забувайте дотримуватись соціальної дистанції / Фото pexels

Відповідальність

Дотримуватися вимог карантину та правил особистої гігієни – найпростіше, що ми можемо зробити, щоб не захворіти й не стати рознощиком хвороби. У цій ситуації ми боремося лише за себе: дбаючи про власне здоров’я, ми бережемо здоров’я й навіть життя інших. Адже для когось COVID-19 мине безсимптомно, а для когось може стати квитком в один кінець.

Пам'ятайте: там, де з’являються нові COVID-ліжка, зникають місця для пацієнтів з іншими хворобами. Навантаження на лікарні не було б таким скаженим, якби кожна людина поводилася в умовах пандемії відповідально, по-дорослому.

Поводитись відповідально – це:

Правильно носити маску.

Не виходити з дому із симптомами застуди.

Побути на самоізоляції після контакту з інфікованою людиною (навіть попри відсутність симптомів).

Якщо є змога – працювати з дому.

Кашляти й чхати, не розбризкуючи мокроти довкола й не прикриваючись просто рукою, а використовуючи одноразові серветки або в крайньому разі – згин ліктя.

Так, один в полі – не воїн. Перемога над пандемією COVID-19 залежить від кожного з нас.