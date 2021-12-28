5-річна дівчинка не чула з народження: у Дніпрі лікарі провели унікальну операцію
Джерело:"Суспільне"
У Дніпрі 5-річній Лізі зробили унікальну операцію. Дівчинка не чула з народження. Тепер їй подарували цю можливість.
Операцію зробили в обласній дитячій лікарні. Генеральний директор Олексій Власов зазначив, що таку процедуру проводять лише у двох медзакладах України – у Києві та Дніпрі.
Цікаво Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати
Батьки не одразу зрозуміли, що дитина не чує
Мама дівчинки Ірина Петрова розповіла, те, що дитина слабочуюча, вони з чоловіком зрозуміли не одразу.
До року вона іграшку чула, плескіт чула, топіт. А після року якось дитина ж має на ім'я відгукуватись. Я кличу, а вона не повертається, я тоді почала тривогу бити,
– розповіла вона.
Вже коли дівчинці мало виповнитись 2 роки, їй одягли слухові апарати. Тоді ж почали займатися зі спеціалістами.
Мусили встановити імпланти
Згодом маленькій Лізі встановили 2 кохлеарні імпланти – нейропротези, які дозволяють чути та розуміти мовлення. Його вартість від 22 тисяч євро. Батьки встановили один за власні гроші.
Імплант на друге вухо встановили 5 днів тому коштом бюджету області. Під'єднають його десь за місяць, коли заживе післяопераційна область. Тоді ж вішатимуть зовнішню частину, яка кріпиться на магніті і виглядає як слуховий апарат. Жодних проблем виникнути не повинно, переконують лікарі.
На щастя, операція пройшла успішно. Вона тривала 2 години.
Це достатньо складна, вузькоспеціалізована операція, коли ми працюємо вже не в області вуха, а в області внутрішнього вуха. Це вже ближче до головного мозку,
– пояснив Ігор Березнюк, завідувач отоларингічного відділення.
Нині Ліза почувається добре. Мама дівчинки зауважила, що вже після першої операції помітили позитивні зміни у мові доньки.
Увага В Україні почнуть закривати пологові відділення: які саме
За рік можуть проводити до 30 операцій
Генеральний директор обласної дитячої лікарні зазначив, що за рік лікарня готова проводити до 30 операцій з кохлеарної імплантації, аби тільки вистачало фінансування.
"Проблема тільки заключається у тому, що це достатньо вартісне обладнання, вартісний сам по собі кохлеарний імплант. І крім самої операції дитині потрібна реабілітаційна терапія. У лікарні для цього створені усі умови, у нас є центр звуку, в якому такі діти можуть пройти реабілітацію", – зазначив Олексій Власов.