Жінка заявила, що після цього її життя кардинально перевернулось. Спеціальний мозковий імплант для боротьби з депресією створили дослідники Каліфорнійського університету у Сан-Франциско.

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Сара всі ці роки жила у відчаї

36-річна дівчина 5 років поспіль жила з безперервним відчаєм. Кілька разів на годину вона відчувала бажання померти. Вона навіть не могла зробити вибір щодо основних питань, наприклад, що їсти. Їй нічого не допомагало.

У червні 2020 року, їй у черепну коробку вставили імплант, який заблокував елементи її мозку, кожен раз, коли починалась депресія.

Моя депресія стримувалась, і це дозволило мені почати перебудовувати життя, яке варте того, щоб жити,

– заявила Сара (її прізвище не називають).



Американка, яку вилікували від депресії / Фото Publicnews

Пристрій, який її врятував, під'єднали до мозку

Пристрій, який розробили американські вчені, під'єднується безпосередньо до мозку. Вчені просвердлили отвори у її черепі та під'єднали до мозку невеликі дроти, за допомогою яких пристрій надсилає у мозок сигнали для стимуляції нервової системи.

Маленьку коробку з батареєю та генератором імпульсів розмістили на кістці під волоссям.

Сара розповіла, що одразу після операції з вживлення пристрою вона відчула ейфорію. Жінка використовує пристрій вже рік і, за її словами, він "загнав депресію у глухий кут".

Як стало можливим побороти депресію за допомогою імпланта

Дослідниця Кетрін Скангос розповіла, що це стало можливим завдяки тому, що у мозку Сари виявили "ланцюги депресії" – вони відрізняються у кожної людини. Вчені знайшли там вентральне смугасте тіло.

Довідка. Смугасте тіло – підкіркове утворення переднього мозку і надзвичайно важливий компонент системи винагород, стимуляція якого прибрала відчуття, які викликає депресія.

Крім цього, у мигдалеподібному тілі дослідники виявили місце, завдяки якому їм вдалося передбачити, у який момент симптоми хвороби будуть проявлятися найсильніше.

Лікарка Скангос, яка вже залучила до терапії двох людей і планує ще дев'ятьох, додала, розглядає вплив імпланта на кожну людину окремо. Це дає змогу зрозуміти, чи змінюється біомаркер людини протягом лікування.

Цікаво! Раніше дослідники з Токійського університету у Японії з'ясували, що навіть спостереження за стражданнями інших може спричинити депресію. Принаймні, про це свідчать експерименти на гризунах.