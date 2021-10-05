Жінка заявила, що після цього її життя кардинально перевернулось. Спеціальний мозковий імплант для боротьби з депресією створили дослідники Каліфорнійського університету у Сан-Франциско.
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Сара всі ці роки жила у відчаї
36-річна дівчина 5 років поспіль жила з безперервним відчаєм. Кілька разів на годину вона відчувала бажання померти. Вона навіть не могла зробити вибір щодо основних питань, наприклад, що їсти. Їй нічого не допомагало.
У червні 2020 року, їй у черепну коробку вставили імплант, який заблокував елементи її мозку, кожен раз, коли починалась депресія.
Моя депресія стримувалась, і це дозволило мені почати перебудовувати життя, яке варте того, щоб жити,
– заявила Сара (її прізвище не називають).
Американка, яку вилікували від депресії / Фото Publicnews
Пристрій, який її врятував, під'єднали до мозку
Пристрій, який розробили американські вчені, під'єднується безпосередньо до мозку. Вчені просвердлили отвори у її черепі та під'єднали до мозку невеликі дроти, за допомогою яких пристрій надсилає у мозок сигнали для стимуляції нервової системи.
Маленьку коробку з батареєю та генератором імпульсів розмістили на кістці під волоссям.
Сара розповіла, що одразу після операції з вживлення пристрою вона відчула ейфорію. Жінка використовує пристрій вже рік і, за її словами, він "загнав депресію у глухий кут".
Як стало можливим побороти депресію за допомогою імпланта
Дослідниця Кетрін Скангос розповіла, що це стало можливим завдяки тому, що у мозку Сари виявили "ланцюги депресії" – вони відрізняються у кожної людини. Вчені знайшли там вентральне смугасте тіло.
Крім цього, у мигдалеподібному тілі дослідники виявили місце, завдяки якому їм вдалося передбачити, у який момент симптоми хвороби будуть проявлятися найсильніше.
Лікарка Скангос, яка вже залучила до терапії двох людей і планує ще дев'ятьох, додала, розглядає вплив імпланта на кожну людину окремо. Це дає змогу зрозуміти, чи змінюється біомаркер людини протягом лікування.