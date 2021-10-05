5 років жила у відчаї: жінку вперше вилікували від депресії імплантом у мозку

Жінці Сарі з Каліфорнії кілька років тому діагностували депресію. Потім їй у черепну коробку вставили імплант, який заблокував елементи її мозку, що викликали цю хворобу. Це перший випадок, коли цю недугу вдалося так вилікувати.

Жінка заявила, що після цього її життя кардинально перевернулось. Спеціальний мозковий імплант для боротьби з депресією створили дослідники Каліфорнійського університету у Сан-Франциско.

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Сара всі ці роки жила у відчаї

36-річна дівчина 5 років поспіль жила з безперервним відчаєм. Кілька разів на годину вона відчувала бажання померти. Вона навіть не могла зробити вибір щодо основних питань, наприклад, що їсти. Їй нічого не допомагало.

У червні 2020 року, їй у черепну коробку вставили імплант, який заблокував елементи її мозку, кожен раз, коли починалась депресія.

Моя депресія стримувалась, і це дозволило мені почати перебудовувати життя, яке варте того, щоб жити,

– заявила Сара (її прізвище не називають).



Американка, яку вилікували від депресії / Фото Publicnews

Пристрій, який її врятував, під'єднали до мозку

Пристрій, який розробили американські вчені, під'єднується безпосередньо до мозку. Вчені просвердлили отвори у її черепі та під'єднали до мозку невеликі дроти, за допомогою яких пристрій надсилає у мозок сигнали для стимуляції нервової системи.

Маленьку коробку з батареєю та генератором імпульсів розмістили на кістці під волоссям.

Сара розповіла, що одразу після операції з вживлення пристрою вона відчула ейфорію. Жінка використовує пристрій вже рік і, за її словами, він "загнав депресію у глухий кут".

Як стало можливим побороти депресію за допомогою імпланта

Дослідниця Кетрін Скангос розповіла, що це стало можливим завдяки тому, що у мозку Сари виявили "ланцюги депресії" – вони відрізняються у кожної людини. Вчені знайшли там вентральне смугасте тіло.

Смугасте тіло – підкіркове утворення переднього мозку і надзвичайно важливий компонент системи винагород, стимуляція якого прибрала відчуття, які викликає депресія.

Крім цього, у мигдалеподібному тілі дослідники виявили місце, завдяки якому їм вдалося передбачити, у який момент симптоми хвороби будуть проявлятися найсильніше.

Лікарка Скангос, яка вже залучила до терапії двох людей і планує ще дев'ятьох, додала, розглядає вплив імпланта на кожну людину окремо. Це дає змогу зрозуміти, чи змінюється біомаркер людини протягом лікування.