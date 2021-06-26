5 секретів здорових зубів до Дня народження зубної щітки

26 червня 1780 року англієць Вільям Едіс першим у світі почав промислове виробництво зубних щіток. Спеціально до Дня народження зубної щітки, український доктор-стоматолог в червоному метелику, професор Ярослав Заблоцький розкрив 5 секретів правильного чищення зубів.

Секрет перший: Паста – не головне!

Багатьох цей факт здивує, але для якісної чистки зубів паста не має великого значення.

Звичайно, коли мова йде про вибір зубної пасти для дітей – потрібно ретельно вивчати її складу. Та й якщо в воді, якою ви чистите зуби, мало фтору – вибирайте пасту з фтором. В іншому, вибір пасти – справа вашого смаку.

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Набагато більше значення має зубна щітка! Навіть якби українці чистили зуби виключно зубною щіткою і водою – карієсом хворіли б набагато рідше.

Секрет другий: Вибираємо зубну щітку за допомогою стоматолога

Вибрати ідеальну зубну щітку допоможе стоматолог-гігієніст, який знає все про моделі і нові розробки в області чищення зубів. Також він може показати, як щіткою потрібно користуватися, адже згідно зі статистикою, 90% українців чистять зуби неправильно!

Якщо ж в магазині вам нема до кого звернутися за порадою – купуйте щітку з прямими ворсинками однакової довжини. Ворсинки повинні бути м'якими, хоча багато хто помилково вважає, що жорстка щітка чистить краще. Ідеальний варіант – електрична щітка зі змінними насадками, які потрібно міняти кожні 3 місяці.

Вже доведено, що електрична щітка чистить зуби набагато краще мануальної.

Ярослав Заблоцький “ Скажу навіть так: електрична зубна щітка будь-якого бренду – краще, ніж щітка мануальна. Я також рекомендую інтердентальні щітки для чищення міжзубних проміжків ”.

У народі такі щітки ще називають "йоржиками". Між зубами скупчується найбільша кількість бруду, а якісно вичистити її можна тільки інтердентальною щіткою

Секрет третій: Чистимо зуби двічі на день

Українці втрачають зуби з двох причин. Перша – карієс, дірки в зубах. Друга – пародонтит. Це коли зуби здорові, але ясна запалені. Жодна з цих проблем не виникне (навіть якщо у вас є до них генетична схильність), якщо ви будете регулярно і правильно чистити зуби.

Скільки разів на день це потрібно робити? Два-три рази: вранці і ввечері обов'язково. Бажано і після денного приймання їжі. Вранці можна чистити зуби як до сніданку, так і після. Для здоров'я зубів важлива і обов'язкова професійна чистка, яку раз на півроку має робити стоматолог.

Секрет четвертий: Саундтрек для чищення зубів

Як правильно чистити зуби? На жаль, в школі цьому не вчать. Ось і виходить, що більшість українців чистять зуби не під тим кутом, не в тому напрямку. Перевчити їх дуже складно. Коли ж людина бере в руки електричну зубну щітку – процес чищення стає більш усвідомленим. Ви починаєте стежити за тим, що робите.

Наприклад, мануальна зубна щітка дуже легка, тому вам може здатися, що її потрібно сильно притискати до зубів. Але робити цього не слід, адже таким чином ви псуєте зуби, випилюючи в них справжні борозни! А ось електричну щітку ніхто "вдавлювати" в зуби не стане, оскільки вона здається досить важкою.

До речі, це факт, доведений Американською асоціацією стоматологів! Частка електричною щіткою відрізняється від чищення щіткою мануальної. Доросла людина повинна чистити зуби так, щоб щітка була на 50% в зубі, на 50% – на яснах, і під кутом 45%.

Потрібно "вимітати" бруд з-під ясен, щоб запобігати пародонтиту.

Ярослав Заблоцький “В ідеалі процес чищення зубів повинен займати 2 – 3 хвилини. Але для багатьох 2 хвилини зі щіткою в роті – це ціла вічність. Тому я раджу включити улюблену пісню, яка триває приблизно 2 хвилини, і під неї якісно почистити зуби. Діти теж можуть чистити зуби під улюблену пісеньку”.

Секрет п'ятий: Бережімо зуби змолоду

Дбати про здоров'я зубів треба змалечку. Для мене незрозуміло, чому деякі батьки вважають, що чистити молочні зуби не потрібно: все одно потім виростуть нові!

Але одного разу дитина починає плакати. У нього пропадають сон і апетит, підійматися температура. Педіатр радить відвести дитину до стоматолога, і тут починається найстрашніше. Що бачить стоматолог? Всі зуби малюка чорні і в дірках! Лікувати таку дитину дуже непросто.

Ярослав Заблоцький “ Ми за рік робимо понад 300 наркозів дітям 2 – 4 років! Цієї ситуації можна було б уникнути, якби батьки самі двічі в день чистили зуби дітям, як це роблять в Швеції і інших високорозвинених країнах ”.

До 10 – 12 років зуби дітям повинні чистити батьки, тому що малюки ніколи не будуть ставитися до цієї процедури відповідально.

Звичайно, їм можна давати зубну щітку і дозволяти чистити зуби самим. Нехай навіть вони їдять зубну пасту: це нормально. Але доочищати зуби повинні батьки. А після 12 років у дитини вже виробиться ця корисна звичка.

Вона знатиме, що чистка зубів – це такий же обов'язковий пункт щоденного розпорядку, як сніданок, умивання і сон. Якби ми мали культуру чистки зубів – ми б забули про зубний біль!