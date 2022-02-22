Нове дослідження прагнуло визначити, наскільки поширене випадання волосся за жіночим типом (FPHL). А також вивчити характеристики волосся та пов'язані з ними чинники у здорових жінок у постменопаузі.

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Випадання волосся за жіночим типом – що це

Воно є найпоширенішим розладом випадання волосся у жінок. Під час нього волосок поступово стоншується по лінії проділу, а потім починається наростаюче дифузне випаданням волосся, що поширюється від верхівки.

Довідка. Дифузне випадання волосся (або облисіння) – це процес рівномірного порідіння волосся по всій поверхні голови. При цьому не відбувається загибелі волосяних фолікулів. Вони просто впадають в "сплячку", припиняють функціонування.

Випадання волосся за жіночим типом може розвинутись у будь-який час між підлітковим віком та періодом постменопаузи.

Однак вважається, що втрата естрогену під час переходу до менопаузи може відігравати роль у прискоренні FPHL. Річ у тім, що рецептори естрогену присутні у волосяних фолікулах.

Тож вчені наочно показали, що гормональні зміни, пов'язані з менопаузою, впливають на волосся на голові, зменшують його діаметр і обмежують ріст.

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Скільки жінок страждає від випадання волосся

У новому перехресному дослідженні за участю 178 жінок, які звернулися до клініки через менопаузу, дослідники прагнули оцінити поширеність FPHL у здорових жінок у постменопаузі.

З обстежених жінок – у 52,2% виявили FPHL. Поширеність випадання волосся за жіночим типом збільшувалася з віком.

Низьку самооцінку виявили ​​у 60% учасників.

Дослідники також зазначили, що високий індекс маси тіла (ожиріння) був пов'язаний із підвищеною поширеністю та погіршенням випадання волосся за жіночим типом у жінок у постменопаузі.

Як це впливає на жінок Випадання волосся може вплинути на самооцінку жінки та загальну якість життя, оскільки впливає на її зовнішній вигляд та впевненість у собі. Жінки проводять у середньому третину свого життя у постменопаузі, тому дослідження причин та методів лікування випадання волосся мають вирішальне значення.

Тож необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи пов'язані статеві стероїдні гормони – особливо естроген та тестостерон – та синдром полікістозних яєчників в анамнезі з випаданням волосся у жінок у постменопаузі.