Нове дослідження прагнуло визначити, наскільки поширене випадання волосся за жіночим типом (FPHL). А також вивчити характеристики волосся та пов'язані з ними чинники у здорових жінок у постменопаузі.
Увага Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19
Випадання волосся за жіночим типом – що це
Воно є найпоширенішим розладом випадання волосся у жінок. Під час нього волосок поступово стоншується по лінії проділу, а потім починається наростаюче дифузне випаданням волосся, що поширюється від верхівки.
Випадання волосся за жіночим типом може розвинутись у будь-який час між підлітковим віком та періодом постменопаузи.
Однак вважається, що втрата естрогену під час переходу до менопаузи може відігравати роль у прискоренні FPHL. Річ у тім, що рецептори естрогену присутні у волосяних фолікулах.
Тож вчені наочно показали, що гормональні зміни, пов'язані з менопаузою, впливають на волосся на голові, зменшують його діаметр і обмежують ріст.
Увага З'ясували ще один чинник, чому у деяких жінок ризик померти від COVID-19 вищий
Скільки жінок страждає від випадання волосся
- У новому перехресному дослідженні за участю 178 жінок, які звернулися до клініки через менопаузу, дослідники прагнули оцінити поширеність FPHL у здорових жінок у постменопаузі.
- З обстежених жінок – у 52,2% виявили FPHL. Поширеність випадання волосся за жіночим типом збільшувалася з віком.
- Низьку самооцінку виявили у 60% учасників.
Дослідники також зазначили, що високий індекс маси тіла (ожиріння) був пов'язаний із підвищеною поширеністю та погіршенням випадання волосся за жіночим типом у жінок у постменопаузі.
Як це впливає на жінокВипадання волосся може вплинути на самооцінку жінки та загальну якість життя, оскільки впливає на її зовнішній вигляд та впевненість у собі. Жінки проводять у середньому третину свого життя у постменопаузі, тому дослідження причин та методів лікування випадання волосся мають вирішальне значення.
Тож необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи пов'язані статеві стероїдні гормони – особливо естроген та тестостерон – та синдром полікістозних яєчників в анамнезі з випаданням волосся у жінок у постменопаузі.