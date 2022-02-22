50% жінок страждають на облисіння у постменопаузі

З віком і чоловіки, і жінки найчастіше втрачають волосся. Однак, крім цього, жінки мають додатковий ризик під час переходу до менопаузи, пов'язаний зі зниженням рівня естрогену.

Нове дослідження прагнуло визначити, наскільки поширене випадання волосся за жіночим типом (FPHL). А також вивчити характеристики волосся та пов'язані з ними чинники у здорових жінок у постменопаузі.

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Випадання волосся за жіночим типом – що це

Воно є найпоширенішим розладом випадання волосся у жінок. Під час нього волосок поступово стоншується по лінії проділу, а потім починається наростаюче дифузне випаданням волосся, що поширюється від верхівки.

Дифузне випадання волосся (або облисіння) – це процес рівномірного порідіння волосся по всій поверхні голови. При цьому не відбувається загибелі волосяних фолікулів. Вони просто впадають в "сплячку", припиняють функціонування.

Випадання волосся за жіночим типом може розвинутись у будь-який час між підлітковим віком та періодом постменопаузи.

Однак вважається, що втрата естрогену під час переходу до менопаузи може відігравати роль у прискоренні FPHL. Річ у тім, що рецептори естрогену присутні у волосяних фолікулах.

Тож вчені наочно показали, що гормональні зміни, пов'язані з менопаузою, впливають на волосся на голові, зменшують його діаметр і обмежують ріст.

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Скільки жінок страждає від випадання волосся

У новому перехресному дослідженні за участю 178 жінок, які звернулися до клініки через менопаузу, дослідники прагнули оцінити поширеність FPHL у здорових жінок у постменопаузі.

З обстежених жінок – у 52,2% виявили FPHL. Поширеність випадання волосся за жіночим типом збільшувалася з віком.

Низьку самооцінку виявили ​​у 60% учасників.

Дослідники також зазначили, що високий індекс маси тіла (ожиріння) був пов'язаний із підвищеною поширеністю та погіршенням випадання волосся за жіночим типом у жінок у постменопаузі.

Як це впливає на жінок Випадання волосся може вплинути на самооцінку жінки та загальну якість життя, оскільки впливає на її зовнішній вигляд та впевненість у собі. Жінки проводять у середньому третину свого життя у постменопаузі, тому дослідження причин та методів лікування випадання волосся мають вирішальне значення.

Тож необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи пов'язані статеві стероїдні гормони – особливо естроген та тестостерон – та синдром полікістозних яєчників в анамнезі з випаданням волосся у жінок у постменопаузі.