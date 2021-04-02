У першій половині 2021 року від коронавірусу може померти від 20 до 55 тисяч людей. А кількість померлих від COVID-19 за друге півріччя може cягнути показника смертності за весь 2020 рік. Такими є результати моделювання Київської школи економіки (KSE).

Смертність весняної хвилі уже перевищила показники осінньої

На кінець березня 2021 року добова кількість померлих від COVID-19 в Україні перевищила пікові показник осінньої хвилі 2020 року на 34% і продовжує зростати.

До теми В Україні смертність від коронавірусу набагато вища, ніж в США і ЄС, – FT

Станом на 2 квітня від коронавірусної хвороби в Україні померло понад 33 тисячі хворих. До слова, у жовтні 2020 року прогноз KSE по смертності на рік становив 20 тисяч осіб.

Наразі Україна займає 3 місце за рівнем смертності серед великих країн Європи з населенням понад 10 мільйонів людей, попереду лише Чехія та Румунія.

При цьому 3 тижні тому Україна була на 9 місці.

Показники госпіталізації та важкого перебігу COVID-19

Після тривалого росту у 20% на тиждень, темпи тижневого зростання госпіталізацій знизилися до 6%. Сьогодні в регіонах госпіталізують на 15% більше пацієнтів з COVID-19, ніж виписуються з лікарень. Попереднього тижня розрив складав 28%.

Увага! Загалом по країні зайнято 77% всіх "ковідних" і 74% реанімаційних ліжок, а також 64% ліжок з киснем. Найгірша ситуація з ліжками з киснем наразі в Києві, Львівській, Миколаївській та Житомирській областях.

Темпи вакцинації

За темпами вакцинації Україна все ще значно відстає від європейських країн. Держава виконала мінімальний план у 250 тисяч щеплень до кінця березня. Проте досі відстає від цільового плану – на 6 днів.

Згідно з прогнозом KSE, рівень захворюваності в Україні може стабілізуватися впродовж наступних 2 тижнів, за умови дотримання заходів безпеки.