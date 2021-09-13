56,5% українців не хочуть вакцинуватися проти COVID-19: причини

Більша частина опитаних українців не планують вакцинуватися проти коронавірусу найближчим часом. Такі дані опитування, проведеного в серпні Фондом Демократичні ініціативи з Центром політичної соціології.

Результати опитування

56,5% опитаних заявили, що не вакциновані і не планують вакцинуватися найближчим часом. 25,1% не вакциновані, але хочуть це зробити, 18,4% вакциновані хоча б однією дозою.

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Люди, які не хворіли на COVID-19, вакцинуються або планують вакцинуватися рідше, ніж ті, хто вже перехворіли.

Більшість українців не планують вакцинуватись / Інфографіка Демініціативи

Чому українці не хочуть вакцинуватись

Найчастіше небажання вакцинуватися українці пояснювали тим, що:

вакцини недостатньо перевірені;

переживають про побічні ефекти;

їм не подобається нав'язування вакцинації державою;

впевнені, що вакцина не захищає від хвороби.

А ось мотивацією і аргументами на користь вакцинації найчастіше називали – можливість працювати в разі введення жорсткого локдауну, впевненість в ефективності та безпечності вакцини.

Чому українці не довіряють вакцинації / Інфографіка Демініціативи

Більшість не підтримує обов'язкову вакцинацію

Крім того, українці проти запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для всіх повнолітніх громадян. "За" виступають трохи більше ніж 23,4% опитаних, натомість проти – 51,6%.

Водночас, коли мова йде про медичних працівників, то більша частина, а саме 50,3% респондентів все ж підтримують обов'язкову вакцинацію.

Ще 42,1% виступають за обов'язкову вакцинацію працівників освіти і 39,6% – для військовослужбовців та правоохоронців.

Українці не вважають доцільною обов'язкову COVID-вакцинацію / Інфографіка Демініціативи

Деталі опитування

Опитування проведене 14 – 24 серпня 2021 року по всій Україні, крім окупованих територій.

Всього опитали 2001 людину.

Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Опитування проведене за фінансової підтримки уряду Великобританії.

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення.

Впродовж минулої доби, неділі, в Україні вакцинували 45 148 людей, зокрема першу дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані – 28 218 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 отримали 5 906 742 людини: з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

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