Деякі жінки бояться гінекологів й уникають їх усіма можливими методами. Інші ж люблять часто, багато і методично обстежуватися. Але існують аналізи, які нікому не потрібні.

Гінекологиня Марина Жукова пояснила, на які сами аналізи не потрібно витрачати гроші й час, пише 24 канал. Також на тему: Знайшли простий спосіб зменшити ризик раку яєчників та матки Від яких аналізів в гінеколога потрібно відмовитися Не потрібно шукати гарднерели, уреаплазму, кандиду, мікоплазму (крім Micoplasma genitalium) в піхві, якщо вас нічого не турбує. При безплідді й невиношування шукати цитомегаловірус, вірус простого герпесу в піхві. Визначати рівень імуноглобуліну G і М в крові до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу, Епштена-Барра. Визначати рівні тестостерону, ЛГ, ФСГ, естрадіолу, прогестерону через приймання КОК. Визначати рівні D-димеру і лікувати його під час вагітності. Визначати рівні чоловічих статевих гормонів під час вагітності (тестостерон, загальний і вільний, андростендіон, ДГЕА-сульфат), і 17-ОН прогестерону і підбирати в залежності від їх результатів гормональні препарати. Проводити МРТ гіпофіза при незначно підвищенні пролактину.