Карантинні обмеження в областях
Оскільки захворюваність на коронавірус лише зростає, то карантинні обмеження посилюють щоразу все більше областей. Так, цього тижня у червону зону карантину перейдуть ще дві області.
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Станом на 25 жовтня у червону зону входять шість регіонів:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська.
Показники госпіталізації перевищені
Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях.
Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім жовтої зони, Тернопільської та Черкаської областей.
В Україні 6 областей "червоних" / Інфографіка МОЗ
Помаранчева зона
До помаранчевої зони входить найбільше областей, у неї входять:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Ровенська.
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
У жовту карантинну зону входить найменша кількість областей, а саме: Полтавська, Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька.
Карантинні зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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