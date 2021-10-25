Карантинні обмеження в областях

Оскільки захворюваність на коронавірус лише зростає, то карантинні обмеження посилюють щоразу все більше областей. Так, цього тижня у червону зону карантину перейдуть ще дві області.

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Станом на 25 жовтня у червону зону входять шість регіонів:

  1. Дніпропетровська,
  2. Донецька,
  3. Запорізька,
  4. Одеська,
  5. Сумська,
  6. Херсонська.

Показники госпіталізації перевищені

Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях.

Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім жовтої зони, Тернопільської та Черкаської областей.

В Україні 6 областей "червоних" / Інфографіка МОЗ

Помаранчева зона

До помаранчевої зони входить найбільше областей, у неї входять:

  • Київ,
  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Ровенська.
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська.

У жовту карантинну зону входить найменша кількість областей, а саме: Полтавська, Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналуКарантинні зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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