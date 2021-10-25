6 червоних і лише 4 жовтих: МОЗ оновило карантинну карту

Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідеміологічної ситуації з коронавірусом в областях. У червоній зоні перебуває 6 областей, а в жовтій – тільки 4.

Карантинні обмеження в областях

Оскільки захворюваність на коронавірус лише зростає, то карантинні обмеження посилюють щоразу все більше областей. Так, цього тижня у червону зону карантину перейдуть ще дві області.

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Станом на 25 жовтня у червону зону входять шість регіонів:

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська.

Показники госпіталізації перевищені

Рівненська та Миколаївська області переходять до червоної зони карантину відзавтра, з 26 жовтня.

Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях.

Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім жовтої зони, Тернопільської та Черкаської областей.

В Україні 6 областей "червоних" / Інфографіка МОЗ

Помаранчева зона

До помаранчевої зони входить найбільше областей, у неї входять:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Ровенська.

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

У жовту карантинну зону входить найменша кількість областей, а саме: Полтавська, Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька.

Більшість обмежень червоної та помаранчевих зон не діятимуть у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів закладів чи заходів будуть вакциновані та матимуть COVID-сертифікат.

Карантинні зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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