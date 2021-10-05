Кожна друга людина впродовж життя хворіє на рак. Щороку від онкозахворювань помирає близько 10 мільйонів людей по всьому світу. Рання діагностика є основним фактором порятунку життів.

До теми Науковці розробили новий метод визначення раку на ранніх стадіях: його вже схвалили

Дослідники виявили, що 6 з 10 пацієнтів не були направлені на обстеження раку впродовж двох тижнів після першого відвідування. Серед 29 045 пацієнтів, яких не спрямувати на лікування, у 1 047 впродовж року розвинувся рак (3,6%).

Як проводилось дослідження

Дослідницька група з Університету Ексетера проаналізувала записи майже 49 000 пацієнтів, які звернулися до свого терапевта з одним з попереджувальних ознак раку, який повинен вимагати направлення відповідно до клінічних рекомендацій.

Дослідники обробили записи з бази даних Clinical Practice Research Datalink, а також статистику відвідувань лікарень і дані реєстрації раку в період з 2014 по 2015 рік. Вони вивчили пацієнтів, які вперше повідомили про тривожні ознаки раку свого терапевта.

Тривожні симптоми включали:

кров у сечі,

ущільнення в грудях,

проблеми з ковтанням,

залізодефіцитну анемію,

постменопаузальну або ректальну кровотечу.

Результати насторожили дослідників

Імовірність направлення пацієнта протягом двох тижнів варіювалася залежно від того, який симптом у них проявлявся.

Найнижчий рівень напрямків був при проблемах з ковтанням – всього 17%, а найвищий при ущільненнях в грудях – 68%. Молоді пацієнти у віці 18 – 24 років рідше отримували направлення, ніж пацієнти у віці 55 – 64 років.