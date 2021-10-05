6 із 10 пацієнтів з тривожними симптомами раку не йдуть на обстеження

Нове масштабне дослідження показало, що 6 з 10 пацієнтів, у яких спостерігаються загальні "тривожні" симптоми раку, не направляються на термінове обстеження.

Кожна друга людина впродовж життя хворіє на рак. Щороку від онкозахворювань помирає близько 10 мільйонів людей по всьому світу. Рання діагностика є основним фактором порятунку життів.

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Дослідники виявили, що 6 з 10 пацієнтів не були направлені на обстеження раку впродовж двох тижнів після першого відвідування. Серед 29 045 пацієнтів, яких не спрямувати на лікування, у 1 047 впродовж року розвинувся рак (3,6%).

Як проводилось дослідження

Дослідницька група з Університету Ексетера проаналізувала записи майже 49 000 пацієнтів, які звернулися до свого терапевта з одним з попереджувальних ознак раку, який повинен вимагати направлення відповідно до клінічних рекомендацій.

Дослідники обробили записи з бази даних Clinical Practice Research Datalink, а також статистику відвідувань лікарень і дані реєстрації раку в період з 2014 по 2015 рік. Вони вивчили пацієнтів, які вперше повідомили про тривожні ознаки раку свого терапевта.

Тривожні симптоми включали:

кров у сечі,

ущільнення в грудях,

проблеми з ковтанням,

залізодефіцитну анемію,

постменопаузальну або ректальну кровотечу.

Результати насторожили дослідників

Імовірність направлення пацієнта протягом двох тижнів варіювалася залежно від того, який симптом у них проявлявся.

Найнижчий рівень напрямків був при проблемах з ковтанням – всього 17%, а найвищий при ущільненнях в грудях – 68%. Молоді пацієнти у віці 18 – 24 років рідше отримували направлення, ніж пацієнти у віці 55 – 64 років.