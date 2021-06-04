Міф №1: Щоб мати здорові зуби, їсти солодке не можна

Саме по собі солодке зубам не шкодить. Особливо, якщо після вживання ви почистили зуби або сполоснути рот. Шкодить незбалансоване харчування, перенасичене простими вуглеводами, трансжирами та газованими напоями.

До теми Корисні та шкідливі продукти для зубів

Якщо організм не отримує достатньої кількості мікро- і макроелементів з харчування, а в раціоні немає рослинної їжі і молочнокислих бактерій – це може негативно вплинути не лише на здоров'я зубів, але і на організм в цілому.



Солодке загалом слід споживати дозовано / Фото Unsplash

Проте з такими виробами як льодяники все ж потрібно бути обережними, адже зуби не люблять продукти, які довгий час знаходяться у роті. Краще 'їсти шоколадну цукерку.

Міф №2: Жовті зуби — це зуби, за якими погано доглядають

Колір зубів не має нічого спільного із станом їхнього здоров'я. Не можна сказати, що світлі зуби — це здорові зуби, а темні — це погані зуби. Колір — виключно естетична складова, залежить від прозорості емалі і відтінку дентину — твердої тканини, що розташована під емаллю.

На колір зубів можуть впливати різні фактори: спадковість, спосіб життя людини, її харчовий раціон, куріння, вік. Насправді спектр природних відтінків здорових зубів досить широкий — від сірого до жовтого і зазвичай природні білі кольори зубної емалі не зустрічаються.

Якщо зуби не чистити, на них утворюється наліт і зуби можуть втрачати свій колір внаслідок твердих або м'яких відкладень. Якщо ці відкладення видалити за допомогою професійної гігієни ротової порожнини, зуб очиститься і поверне свій попередній колір.

Також втрачати свій колір зуби можуть з віком — емаль стає тоншою і більш прозорою, внаслідок чого починає "просвічуватися" дентин і пульпа.

Міф №3: Лікувати зуби під час вагітності не можна

Відвідувати стоматологічний кабінет під час вагітності не лише можна, але й потрібно! А особливо перед плануванням вагітності.

Якщо зуби болять, їх потрібно лікувати. Якими засобами та у який період — це вже інше питання. Деякі маніпуляції, наприклад, видалення зубів, які потребують великої кількості сильного анестетика, можна відкласти. Головне — повідомити стоматолога про те, що ви вагітні.

Професійна гігієна ротової порожнини повинна проводитися у вагітних жінок обов’язково хоча б один раз.

Міф №4: Погані зуби – це спадкове

Красиві зуби або, навпаки, темні і викривлені, як у батьків чи старших родичів — не міф.

Дійсно, спадковість має великий вплив на стоматологічне здоров'я. Генетично може передаватися склад і відтінок емалі, форма зубів, схильність до захворювань тканин пародонту й патологічного стирання зубів, навіть патології прикусу дуже часто ми успадковуємо від батьків, і тут справа зовсім не у догляді.



"Погані зуби" не можна успадкувати / Фото Unsplash

Інша справа – набуте. Адже зуби починають закладатися ще в утробі матері. Молочні зуби – на 6 – 7 тиждень вагітності, постійні – на 17 – 18 тиждень. Робота на шкідливому виробництві, нестача в організмі матері кальцію, фосфору та інших мікроелементів та багато інших факторів можуть впливати на розвиток зубів.

Міф №5: Електрична зубна щітка чистить краще за звичайну

Якість домашньої гігієни ротової порожнини не залежить від виду щітки. Зазвичай, якщо людина володіє гарними навичками мануального використання ручної щітки, чищення нею може бути навіть більш якісним.

Проте сучасні електричні зубні щітки володіють і функцією масажу, можуть комбінуватися з іригатором та краще чистить бічні зуби, тобто виконують свої обов'язки на достатньо високому рівні.

Міф №6: Якщо зуб випав, можна спокійно жити без нього

Кожен зуб виконує свою функцію. Одні нам потрібні для відкушування їжі, інші — для того, щоб їжу пережовувати. Якщо ми втрачаємо один зуб – усі інші зуби, які залишилися в порожнині рота, відчувають підвищене функціональне навантаження.

Після видалення або випадання зуба дентальний імплантат встановлюється не пізніше, ніж через 2 – 3 місяці. За півроку без зуба у будь-якому випадку починаються незворотні атрофічні процеси по зменшенню об'єму кісткової тканини.

Своєчасно незаміщені дефекти зубних рядів також призводять до того, що зуби, обмежуючі дефект, та антагоністи (ті, що на протилежній щелепі), мають більше ризиків бути ураженими карієсом, передчасно стираються, страждають від перевантаження та переміщуються в сторону дефекту, що пізніше значно ускладнює протезування.

Чим довше дефект зубного ряду залишається незаміщеним, тим тривалішим, складнішим і дорожчим є його лікування.



Відсутність зуба може зіпсувати стан інших зубів / Фото Unsplash

Якщо йдеться про планове видалення зуба і немає запального процесу, дентальний імплантат можуть встановити відразу після видалення зуба, що збереже кісткову структуру у повному об’ємі.

Якщо зуб видаляється з причини гнійних запальних процесів за верхівкою кореня, то дентальний імплантат встановлюється через 2 – 3 місяці – після того, як лунка первинно загоїться.