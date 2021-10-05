6 типових симптомів раку у жінок, на які часто не звертають увагу

Жінки схильні ігнорувати симптоми, які можуть вказувати на онкологічні захворювання. Втім, захворювання може захопити вас зненацька і кардинально змінити життя.

Тому варто дослухатися до свого організму (але без фанатизму) – різкі зміни в організмі можуть говорити про наявність проблем. Так ви матимете більше шансів помітити проблему вчасно.

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Зміни грудей

Попри те, що потрібно регулярно обстежувати груди, більшість жінок й так добре знають, як вони виглядають. Навіть, якщо вони не проводять регулярне самообстеження, їм відомо, що потрібно стежити за утворенням так званих шишок. Втім це не єдиний симптом, який може вказувати на рак, є ще й такі зміни грудей:

почервоніння і потовщення шкіри на грудях;

висип, який не проходить протягом декількох тижнів.

Також важливий зовнішній вигляд соска – якщо щось змінилось, або є виділення (при цьому ви не годуєте грудьми) – це погані сигнали.

Нерегулярні менструації

У будь-якому разі краще зверніться до лікаря. Якщо у вас є зміни грудей, він ретельно вивчить історію хвороби, огляне груди і призначить тестування.

Будь-які зміни у менструальному циклі можуть бути не лише ознакою раку, а й інших проблем. Крім того, кровотечі між менструаціями також можуть бути "дзвіночком" до онкології.

Варто знати, що у кожної жінки є своя норма. Зауважуйте речі, які незвичні саме для вас.

Незрозумілі зміни у вазі

Якщо ви раптово значно схуднули, наприклад на 5 кілограмів за місяць, а нічого для цього не зробили – не поспішайте радіти. Безпричинна втрата ваги – дуже поширена ознака раку. Різкий набір маси теж може свідчити про рак яєчників.

Але не панікуйте, це все може бути симптомом і інших захворюваннь, наприклад, надактивністю щитоподібної залози. У будь-якому разі, очікуйте результатів від лікаря.



Раптові зміни у вазі можуть бути ознакою раку у жінок / Фото Pexels

Дискомфорт у животі

Багато жінок настільки звикають до цього стану, що стикаючись зі здуттям живота щодня, просто ігнорують його і спокійно живуть далі. Однак це може бути одним із симптомів раку яєчника.

Якщо це одноразове явище – не переймайтесь, але коли відчуваєте здуття живота майже кожен день і триває це більше декількох тижнів, – слід проконсультуватися з лікарем.

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Зміни шкіри

Будь-які зміни в родимці, веснянках або поява нових родимок можуть бути ознакою раку шкіри. Регулярне самообстеження і повідомлення про зміни до свого дерматолога може привести до раннього виявлення хвороби і врятувати ваше життя.

Що варто враховувати при оцінці змін родимок? Асиметрію, зміну межі, зміну кольору, зміну діаметру, збільшення розміру, вертикальний ріст. Якщо ви помітите що-небудь з цього, як можна швидше призначте візит до лікаря. Асиметрію, зміну межі, зміну кольору, зміну діаметру, збільшення розміру, вертикальний ріст. Якщо ви помітите що-небудь з цього, як можна швидше призначте візит до лікаря.

Нічне потовиділення

Часто жінки пов’язують це з симптомами менопаузи або перименопаузи, але піт, що виникає в основному в нічний час, може бути пов'язаний з різними злоякісними новоутвореннями.

Є багато різних причин нічного потовиділення. Щоб знайти тригер, лікар повинен отримати докладну історію хвороби і призначити аналізи, щоб з'ясувати точну причину.