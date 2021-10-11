ВООЗ спрогнозувала шлях боротьби з COVID-19

Головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан повідомила, що найближчим часом світу не вдасться подолати коронавірус.

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Я сподіваюся, що скоро ми подолаємо 60% маршруту в боротьбі з вірусом. Але не виключено, що нам доведеться подолати чергову несподівану гору,

– зазначила Свамінатан.

Поява нових штамів

Експертка не виключила появу нових варіантів штамів коронавірусу. Водночас експертка наголосила, що поліпшенню епідеміологічної ситуації сприятиме рівень вакцинації на рівні 70-80%.

Чим більше ми миримося з цим станом справ, тим вищий ризик появи нових варіантів коронавірусу. Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі доступні дози вакцини для підвищення рівня вакцинації в усьому світі,

– наголосила Свамінатан.

До слова, раніше Організація об'єднаних націй оголосила амбітний план щодо вакцинації населення планети від коронавірусу – імунізувати 40% людей до кінця 2021 року.

Детально Вакцинувати 40% населення землі до кінця 2021 року, – ООН про амбітні плани

Довідка. За даними ЗМІ, в світі розподілили вже понад 6,3 мільярда доз вакцин. Однак понад половині людства ще тільки належить отримати хоча б першу дозу препаратів.

Актуальна статистика COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше випадків зараження коронавірусу зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.