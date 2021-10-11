ВООЗ спрогнозувала шлях боротьби з COVID-19
Головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан повідомила, що найближчим часом світу не вдасться подолати коронавірус.
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Я сподіваюся, що скоро ми подолаємо 60% маршруту в боротьбі з вірусом. Але не виключено, що нам доведеться подолати чергову несподівану гору,
– зазначила Свамінатан.
Поява нових штамів
Експертка не виключила появу нових варіантів штамів коронавірусу. Водночас експертка наголосила, що поліпшенню епідеміологічної ситуації сприятиме рівень вакцинації на рівні 70-80%.
Чим більше ми миримося з цим станом справ, тим вищий ризик появи нових варіантів коронавірусу. Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі доступні дози вакцини для підвищення рівня вакцинації в усьому світі,
– наголосила Свамінатан.
До слова, раніше Організація об'єднаних націй оголосила амбітний план щодо вакцинації населення планети від коронавірусу – імунізувати 40% людей до кінця 2021 року.
Детально Вакцинувати 40% населення землі до кінця 2021 року, – ООН про амбітні плани
Актуальна статистика COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
Від початку пандемії найбільше випадків зараження коронавірусу зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.