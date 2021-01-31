7 ліжок для тяжкохворих на всю країну: у Португалії б'ють на сполох через COVID-19

У Португалії заявили про катастрофічну ситуацію з коронавірусом COVID-19. Країна зіштовхнулася з гострою нестачею ліжкомісць у реанімаціях для пацієнтів з тяжким перебігом захворювання.

Джерело: Deutsche Welle

За даними міністерства охорони здоров'я, загалом у країні з 10-мільйонним населенням розмістили 850 таких ліжкомісць.

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Наразі 843 з них зайняті, тобто вільни залишилося лише 7. Ще 420 ліжок інтенсивної терапії зарезервовані для пацієнтів з іншими хворобами.

Найвищий у світі рівень захворюваності

Ще на початку осені 2020 року нових добових випадків коронавірусу у Португалії було відносно небагато. Тепер там фіксують стрімке зростання темпів поширення хвороби.

Напередодні у Португалії зафіксували найвищий у світі рівень смертності та нових випадків захворювання, які припадають на людину. Це – дані Our World in Data.

Ускладнює ситуацію й те, що країною поширюється новий британський штам коронавірусу. Він може бути значно заразнішим та небезпечнішим, ніж інші версії.

Актуальна статистика

За інформацією португальського МОЗ, лише за добу 29 січня у країні підтвердили 12 435 нових випадків зараження коронавірусом. Хвороба забрала життя 293 людей.

Загалом від початку пандемії у Португалії виявили 711 018 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 12 179 людей. 518 900 пацієнтів одужали.