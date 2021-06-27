7 найбільш розповсюджених видів депресій

Депресія – складний стан, який може призвести до руйнівних наслідків. Вона характерна стійкою зневірою та втратою інтересу до того, що зазвичай приносить людям задоволення.

Через це вони не можуть повноцінно виконувати свої повсякденні справи. І хоча депресію вже давно визнали доволі поширеним захворюванням, багато людей все ще не вірять в її існування, називаючи це звичайною лінню.

До теми Фактор розвитку депресії, на який ми часто не зважаємо

Описуючи депресію, психологиня Мар’яна Франко каже, що це такий стан, коли стає важко навіть піти помити голову. І ті, хто зіткнувся з нею хоча б раз, дуже добре розуміють, про що йдеться.

Насправді депресія більш розповсюджена ніж ми думаємо – на неї страждає кожен шостий. Тобто, якщо у вас в класі було 30 учнів, то 5 із них в якийсь період життя матимуть депресію,

– каже психологиня.

Найбільш розповсюджені види депресії

Класична депресія

Її ще називають повторюваною або рекурентною. За словами психологині, це коли у такий стан людина потрапляє з певною періодичністю.

Хронічна депресія

Хронічна депресія або субдепресивний стан можна визначити тоді, коли людина каже, що вона роками живе у приглушеному стані.

Біполярна депресія

Вона може бути 2 типів: з періодом ейфорії або лише з пригніченням. Така депресія лікується виключно медикаментозно і потребує діагностики у психіатра. Психотерапія у такому стані є вторинною.

Лікування біполярної депресії обов’язкове, бо вона має руйнівні наслідки для життя,

– наголошує Франко.



Депресія позбавляє радості від життя / Фото pexels

Сезонний афективний розлад

Або SAD (seasonal affective disorder). Такий розлад прив’язаний до зміни сезону та зменшення сонячного світла.

Післяпологова депресія

Цей вид депресії запускається зі зміною гормонального фону, втомою від безперервного догляду за дитиною та через замкненість жінки у чотирьох стінах без достатньої допомоги.

Стан дисфорії та депресія перед місячними

Це пов’язано з різким падінням гормонів естрогену і прогестерону.

Славнозвісний ПМС в більшості вирішується календариком, в якому вказані "ті дні", коли потрібно додати гормонів щастя,

– пояснює психологиня.

Депресивний стан

Депресивний стан є наслідком тривожного розладу. За словами Франко, раніше психіатри називали його тривожно-депресивний розлад через те, що внаслідок постійної тривоги організм виснажується і людина може впасти в депресію. Позбутися депресивного стану можна лікуванням тривожного розладу.