Розібратись з цим Здоров'ю 24 допомогла лікарка-алерголог, кандидатка медичних наук, членкиня Європейської академії алергології, співзасновниця та генеральна директорка клініки імунології та алергології AirDOC Анастасія Левченко.

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Міф №1: Алергікам не можна вакцинуватись від ковіду

Після будь-якої вакцинації можуть виникнути алергічні реакції, включаючи анафілаксію. Проте, за даними CDC (Centers for Disease Control and Prevention), анафілаксія після вакцинації проти COVID-19 зустрічається рідко і трапляється приблизно у 2 – 5 осіб на мільйон щеплених.

Анастасія Левченко “Ризик дуже малий і аналогічний ризику алергічної реакції при прийомі будь-яких інших ліків і будь-яких інших щеплень. Протипоказанням до вакцинації від COVID-19 може бути лише підтверджена реакція на вакцину від коронавірусу або одну з її складових, найчастіше це – поліетиленгліколь та полісорбат”.

Міф №2: Пух тополі – найпоширеніший алерген в Україні

Тополі, які ростуть у великих населених пунктах, мають багато корисних властивостей. Як вам факт: з червня по вересень одне дерево може поглинути 30 кілограмів сажі, пилу та вуглекислого газу! Але більшість людей помилково вважає тополю – головним джерелом алергії у літній сезон. Насправді ж пух тополі зовсім не є алергеном. Хоча і може переносити на собі пил алергенних рослин.

Найбільш розповсюджений в Україні алерген – це амброзія, цвітіння якої припадає на кінець липня – початок жовтня. Від пилку цієї рослини страждає кожен п’ятий українець. Наступні місця у рейтингу сезонних алергенів посідають злакові трави та грибок альтенарія. Альтенарія – новий алерген для України. Спори грибка є у повітрі, грунті та воді з травня по жовтень. Близько 23% українців-алергіків досить чутливі до цього виду грибка.

Міф №3: Сонячне проміння — потужний алерген

Сонце не є алергеном, втім алергія на сонячне проміння дійсно існує. Навіть має свою наукову назву – фотодерматит. Річ у тім, що у багатьох людей шкіра занадто чутлива до ультрафіолетових променів. Достатньо побути деякий час на сонці, як на відкритих ділянках тіла з’являються червоні плями, схожий на кропив’янку (дерматит алергічного походження), які дуже сверблять.

Анастасія Левченко “Подібна реакція на сонце іноді виникає під час вагітності, коли у жінки відбувається зміна гормонального фону. Страждають від фотодерматиту й люди, які мають проблеми зі щитовидною залозою. Роблять шкіру занадто чутливою до ультрафіолету і ліки. Наприклад, антибіотики тетрациклінової та фторхінолової груп, діюча речовина яких має здатність накопичуватись у шкірі.”

При контакті шкіри з ультрафіолетом відбувається реакція, яка і призводить до фотодерматиту. Крім антибіотиків спричинити подібну алергічну реакцію можуть антидепресанти, гормональні контрацептиви та препарати, які містять вітамін А. Креми та косметичні сироватки теж можуть зробити шкіру чутливою до сонця, якщо в їхньому складі є фотосенсибілізанти.

Як жити з такою алергією? Виходьте на сонце у найбільш безпечний час: до одинадцятої ранку або після п’ятої вечора. Користуйтесь сонцезахисними засобами з SPF 50. Прослідкуйте, щоб засіб мав у своєму складі фізичні фільтри – вони не містять оксид цинку та діоксид титану і діють як сонцезахисний екран, який відштовхує сонячне проміння від шкіри.

Міф №4: Гельмінти – головна причина важкої алергічної реакції

Глистяні інвазії (захворювання, які викликають паразити) та глистів сьогодні звинувачують у багатьох гріхах. Вони є фактором, на який списують багато хвороб. В тому числі й важкі алергічні реакції. Але у більшості випадків, важка алергія пов’язана зі спадковими чинниками та індивідуальними особливостями організму. Так, у деяких випадках глистяна інвазія може викликати схожі до алергії симптоми, але у всьому звинувачувати глистів я б не радила.

Міф №5: Цитрусові та шоколад гарантують алергічну реакцію

Шоколад та цитрусові є гістамінолібератороми, тобто можуть викликати в організмі викид гістаміну. Подібну реакцію також називають псевдоалергією.

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Чи буде алергічна реакція, наприклад, на шоколад, залежить від кількості спожитого продукту. Також шоколад може містити у своєму складі горіхи та молоко, які є частими алергенами, тому алергічна реакція може бути саме на них, а не на сам шоколад.

Міф №6: Чистка сорбентами врятує від алергії

Існує безліч народних методів лікування алергії, однак ефективність деяких вже давно спростована медиками та науковцями.

Анастасія Левченко “Препарати-сорбенти можуть використовуватись при багатьох інших захворюваннях, але доведеної ефективності саме при лікуванні алергічних захворювань не існує. Ці слова підтверджені фактами. Були проведені досліди, в яких взяли участь тисячі людей”.

Міф №7: Алергія — невиліковна хвороба

"Сучасні лікарі навчились лікувати алергію, а також вміють добре її контролювати. Люди страждають від алергії багато років, тому що вчасно не звертаються до алергологів за допомогою. Не намагаються встановити причину алергії. Не знають, на який алерген мають реакцію. З алергією можна повноцінно жити, якщо завчасно про все подбати", – розповіла лікарка.

Наприклад, щоб влітку не реагувати на подразники та алергени, людина, яка має підтверджену реакцію на пилок, на певні квіти, чи на грибок альтернарія, має взимку пройти курс імунотерапії. Також я всім пацієнтам раджу збалансоване харчування, яке містить достатню кількість білків, жирів та вуглеводів. Не переїдайте і не робіть акцент на якийсь один продукт. Харчуйтесь з розумом!