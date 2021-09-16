Так, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська області не відповідають показникам зеленої зони.

Актуально Вітамін D чи вітамін С: що справді покращує імунітет

Сім регіонів, які мають високі показники госпіталізації

у Вінницькій області тривалий час спостерігається перевищення по цьому показнику, наразі він становить 69,8%, раніше складав 56,3-83%.

тривалий час спостерігається перевищення по цьому показнику, наразі він становить 69,8%, раніше складав 56,3-83%. Івано-Франківська область демонструє високу динаміку госпіталізацій COVID-хворих, наразі вона зупинилася на позначці 66,1%, а днем раніше становила 60,6%.

область демонструє високу динаміку госпіталізацій COVID-хворих, наразі вона зупинилася на позначці 66,1%, а днем раніше становила 60,6%. Також тривалий час спостерігається погіршення про цьому ж показнику у Львівській області – 83,1%.

Миколаївська область теж демонструє високу динаміку госпіталізацій. За останніми даними, вона складає 69,3%.

теж демонструє високу динаміку госпіталізацій. За останніми даними, вона складає 69,3%. Між тим перевищення зафіксовано у Полтавській області 61,6% , хоча попередньо цей показник становив 42,1%.

, хоча попередньо цей показник становив 42,1%. Додамо, що Рівненська та Сумська області також мають високу динаміку госпіталізацій COVID-хворих. Вона становить у даних регіонах 73,6% і 50,3% відповідно.

Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Загальна статистика захворюваності

Станом на 16 вересня добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні зріс на 5 744 випадки.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 331 540 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 2 226 629 осіб водночас від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 651 хворий.

Статистика в областях В Україні впродовж доби 5 744 випадки COVID