7 областей відповідають показникам помаранчевої зони

Станом на ранок 4 жовтня у 7 областях України перевищені показники госпіталізації. Ці регіони не відповідають показникам жовтої зони адаптивного карантину, вони наблизились до обмежень помаранчевої зони.

Приріст хворих надто високий у трьох областях

Щоправда, уся країна наразі перебуває в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. При цьому коефіцієнт нових випадків інфікування перевищено в Житомирській (20,2%), Сумській (22,7%) і Харківській (21,4%) областях. Норма становить менше ніж 20%.

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Показники госпіталізації

Показник рівня госпіталізацій повинен бути не більше 60 на 100 тисяч населення. Він перевищений в чотирьох областях:

Запорізькій (62,5)

Харківській (68,6)

Херсонській (65,4)

Чернівецькій (65,6)

Динаміка рівня госпіталізацій при нормі до 50% перевищена в Запорізькій (50,6%), Рівненській (56,0%) і Херсонській (56,0%) областях.

Показник завантаженості ліжок з киснем перевищено в Харківській області (66,4%). Норма – не більше 65%.

Опинитися в помаранчевій зоні найближчим часом можуть такі області:

Житомирська

Запорізька

Рівненська

Сумська

Харківська

Херсонська

Чернівецька

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 4 821 людина, серед них – 448 дітей та 50 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 092 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 114 пацієнтів.

Від початку пандемії в країні зареєстрували 2 460 010 випадків коронавірусної хвороби. Жертвами недуги стали 56 889 людей.

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