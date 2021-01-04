7 ознак, що ви зловживаєте алкоголем: коли свята лише "прикриття" залежності
Під час новорічних святкувань часто люди дозволяють собі випити більше. Чи є така особливість тривожним знаком і як визначити, чи не зловживаєте ви алкоголем.
Часто важко визначитись: людина просто забагато випила через свята, чи зловживає алкоголем. Ось кілька індикаторів того, що ваша звичка випивати на свята може бути проблемою.
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Ви не можете насолоджуватися святом без алкоголю
Якщо ви відчуваєте, що можете відчути атмосферу свята тільки після декількох келехів алкогольних напоїв, ймовірно, це свідчить про проблеми з алкоголем.
Ви не можете функціонувати без алкоголю
Цей індикатор зазвичай проявляється в повсякденному житті. Наприклад, якщо ви відчуваєте потребу у випивці щоразу, коли сідаєте їсти, або якщо ви кілька разів тягнетеся до випивки, розмовляючи з другом.
Ви випиваєте, щоб впоратися зі стресом
Алкоголь не допоможе позбавитись від переживань, нервозності чи стресу – спиртне не принесе довготривалого задоволення.
Ви вживаєте випивку напередодні свята
Якщо ви з нетерпінням чекаєте, щоб випити і навіть почали "підготовку" напередодні свята – це ознака того, що у вас нездорові відносини з алкоголем.
Багато думати про випивку ненормально / Фото Unspalsh
Ви випиваєте потайки
Якщо ви схильні пити потай або турбуєтеся про те, що інші бачать, як ви п'єте – це погані новини.
Синдром відміни
Якщо у вас з'являються симптоми синдрому відміни, коли ви на якийсь час припиняєте вживання алкоголю, швидше за все, ваше тіло вже звикло до споживання.
Симптоми синдрому відміни
- тремтіння;
- головні болі;
- пітливість;
- прискорене серцебиття;
- галюцинації.
Ви намагаєтеся кинути пити, але не можете
Якщо ви не можете сказати "ні" випивці або продовжуєте зловживати алкоголем – це, ймовірно, ознака того, що вам потрібно переглянути свої алкогольні звички.
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