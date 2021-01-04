Під час новорічних святкувань часто люди дозволяють собі випити більше. Чи є така особливість тривожним знаком і як визначити, чи не зловживаєте ви алкоголем.

Часто важко визначитись: людина просто забагато випила через свята, чи зловживає алкоголем. Ось кілька індикаторів того, що ваша звичка випивати на свята може бути проблемою.

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Ви не можете насолоджуватися святом без алкоголю

Якщо ви відчуваєте, що можете відчути атмосферу свята тільки після декількох келехів алкогольних напоїв, ймовірно, це свідчить про проблеми з алкоголем.

Ви не можете функціонувати без алкоголю

Цей індикатор зазвичай проявляється в повсякденному житті. Наприклад, якщо ви відчуваєте потребу у випивці щоразу, коли сідаєте їсти, або якщо ви кілька разів тягнетеся до випивки, розмовляючи з другом.

Ви випиваєте, щоб впоратися зі стресом

Алкоголь не допоможе позбавитись від переживань, нервозності чи стресу – спиртне не принесе довготривалого задоволення.

Є безліч занять, які можуть збільшити ендорфіни і стимулювати вироблення гормонів гарного самопочуття, наприклад, ігри або прогулянка на свіжому повітрі.

Ви вживаєте випивку напередодні свята

Якщо ви з нетерпінням чекаєте, щоб випити і навіть почали "підготовку" напередодні свята – це ознака того, що у вас нездорові відносини з алкоголем.

Тривожні сигнали – це думки про алкоголь або тяга до алкоголю.



Багато думати про випивку ненормально / Фото Unspalsh

Ви випиваєте потайки

Якщо ви схильні пити потай або турбуєтеся про те, що інші бачать, як ви п'єте – це погані новини.

Синдром відміни

Якщо у вас з'являються симптоми синдрому відміни, коли ви на якийсь час припиняєте вживання алкоголю, швидше за все, ваше тіло вже звикло до споживання.

Симптоми синдрому відміни

тремтіння;

головні болі;

пітливість;

прискорене серцебиття;

галюцинації.

Ви намагаєтеся кинути пити, але не можете

Якщо ви не можете сказати "ні" випивці або продовжуєте зловживати алкоголем – це, ймовірно, ознака того, що вам потрібно переглянути свої алкогольні звички.

Увага! Якщо ви відчуваєте, що один або декілька з цих показників відносяться до вас, поговоріть зі своїм лікарем або зверніться до фахівця, щоб краще оцінити ситуацію.