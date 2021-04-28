Наука про харчування постійно змінюється. Тому не дивно, що більшість людей мають деформований погляд на здорову дієту.

До теми Як змінилися поради зі здорового харчування у 2020 році

7 поширених міфів про раціон для схуднення

Для схуднення має значення лише дефіцит калорій

Хоча створення дефіциту калорій та спалювання більшої кількості енергії є важливим фактором при схудненні, коли справа доходить до втрати ваги, це не єдине, що має значення. Теорія дефіциту калорій не враховує кілька змінних, які можуть перешкодити схудненню, зокрема: генетику, стан здоров'я і метаболічну адаптацію.

Окрім цього, під час дефіциту калорій люди часто концентруються виключно на калорійності продуктів, а не на їхній поживній цінності. А довгострокове дотримання дуже низькокалорійної дієти призводить до зниження швидкості метаболізму, посилення почуття голоду і зміни гормонів ситості. Так, зайва вага швидко втікає, але результат втримати дуже важко.

Продукти з високим вмістом жиру шкідливі

Хоча ця застаріла і невірна теорія поступово спростовується, багато людей досі побоюються продуктів з високим вмістом жирів і дотримуються дієти з низьким їхнім вмістом сподіваючись, що це піде на користь здоров'ю або схудненню. Але жир необхідний організму у помірній кількості. Ба більше, дієти з високим вмістом жирів виявилися такими ж ефективними, як і дієти з низьким вмістом жирів.

Звісно, у будь-якому випадку не потрібно вдаватися в крайнощі. Оскільки як і дефіцит жиру, так і його велика кількість однаково шкідливі для здоров'я.

Сніданок – найважливіша їжа дня

Колись вважалося, що сніданок є одним з найважливіших факторів дієти та здорового харчування. Але дослідження показали, що для більшості дорослих це не так, а відмова від сніданку навіть може призвести до зниження споживання калорій.

Насправді це індивідуально і користь для здоров'я пов'язана як й зі сніданком, так і з його пропуском. Тож якщо вам подобається сніданок – снідайте. А якщо ви не любите снідати, немає сенсу себе силувати.



Користь сніданку перебільшена / Фото Unsplash

Білу картоплю не можна вживати

Від білої картоплі відмовляються багато людей, які хочуть схуднути або покращити свій загальний стан здоров'я. Але річ у тім, що крохмалиста бульба насправді дуже корисна і її можна включати у здоровий раціон.

Це відмінне джерело багатьох поживних речовин, зокрема калію, вітаміну С і клітковини. Крім того, картопля більш ситна, ніж інші джерела вуглеводів. Взагалі збільшення ваги може призвести надмірне вживання будь-якої їжі, але помірне вживання картоплі аж ніяк не зашкодить. Лише не забувайте, що смажена картопля – не варіант. Краще зваріть або запечіть її.

Знежирена і "дієтична" їжа – здорова альтернатива

Нині ринок нам пропонує багато продуктів з позначкою "дієтичний", "легкий", "знежирений" тощо. Звучать привабливо для тих, хто хоче схуднути. Але дослідження показали, що багато таких продуктів містять значно більше цукру та солі, ніж аналоги з нормальним вмістом жиру.

Тож краще таки обирати жирніший йогурт, сир та поласувати арахісовим маслом, ніж вживати "дієтичні" замінники з вищою кількістю солі та цукру.

Вуглеводи пришвидшують набір ваги

Багато людей скорочують кількість вживання вуглеводів через побоювання, що споживання цього макроелемента викличе ожиріння, діабет і інші несприятливі наслідки для здоров'я. Насправді вживання помірної кількості поживних вуглеводів з високим вмістом клітковини, вітамінів і мінералів принесе лише користь.

Наприклад раціон зі збалансованим поєднанням вуглеводів з високим вмістом клітковини, корисних жирів і білків пов'язані зі зниженням ризику ожиріння, діабету, деяких видів раку і серцевих захворювань. До набору ваги призводить саме нездорове харчування і надмірне вживання солодких продуктів, багатих на вуглеводи (як от тістечка чи печиво).

До теми Як покращити здоров'я: 10 дієвих порад

Цукрозамінники та штучні підсолоджувачі корисні

Очевидно, що дієта з високим вмістом цукру значно збільшує ризик ожиріння та різних захворювань. Але підсолоджувачі також шкідливі. Згідно з дослідженнями, їхнє вживання може збільшити ризик розвитку діабету 2 типу. Ба більше, регулярне вживання підсолоджувачів пов'язане із загальним нездоровим способом життя.

Майте на увазі, що дослідження в цій області продовжуються і для підтвердження цих потенційних зв'язків потрібно дочекатись високоякісних досліджень.