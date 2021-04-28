7 поширених міфів про дієти для схуднення

Велика частина інформації про здорове харчування та схуднення – невірна. Ба більше, навіть кваліфіковані медичні працівники, зокрема лікарі та дієтологи, часто поширюють дезінформацію серед населення.

Наука про харчування постійно змінюється. Тому не дивно, що більшість людей мають деформований погляд на здорову дієту.

До теми Як змінилися поради зі здорового харчування у 2020 році

7 поширених міфів про раціон для схуднення

Для схуднення має значення лише дефіцит калорій

Хоча створення дефіциту калорій та спалювання більшої кількості енергії є важливим фактором при схудненні, коли справа доходить до втрати ваги, це не єдине, що має значення. Теорія дефіциту калорій не враховує кілька змінних, які можуть перешкодити схудненню, зокрема: генетику, стан здоров'я і метаболічну адаптацію.

Окрім цього, під час дефіциту калорій люди часто концентруються виключно на калорійності продуктів, а не на їхній поживній цінності. А довгострокове дотримання дуже низькокалорійної дієти призводить до зниження швидкості метаболізму, посилення почуття голоду і зміни гормонів ситості. Так, зайва вага швидко втікає, але результат втримати дуже важко.

Продукти з високим вмістом жиру шкідливі

Хоча ця застаріла і невірна теорія поступово спростовується, багато людей досі побоюються продуктів з високим вмістом жирів і дотримуються дієти з низьким їхнім вмістом сподіваючись, що це піде на користь здоров'ю або схудненню. Але жир необхідний організму у помірній кількості. Ба більше, дієти з високим вмістом жирів виявилися такими ж ефективними, як і дієти з низьким вмістом жирів.

Звісно, у будь-якому випадку не потрібно вдаватися в крайнощі. Оскільки як і дефіцит жиру, так і його велика кількість однаково шкідливі для здоров'я.

Сніданок – найважливіша їжа дня

Колись вважалося, що сніданок є одним з найважливіших факторів дієти та здорового харчування. Але дослідження показали, що для більшості дорослих це не так, а відмова від сніданку навіть може призвести до зниження споживання калорій.

Насправді це індивідуально і користь для здоров'я пов'язана як й зі сніданком, так і з його пропуском. Тож якщо вам подобається сніданок – снідайте. А якщо ви не любите снідати, немає сенсу себе силувати.



Користь сніданку перебільшена / Фото Unsplash

Білу картоплю не можна вживати

Від білої картоплі відмовляються багато людей, які хочуть схуднути або покращити свій загальний стан здоров'я. Але річ у тім, що крохмалиста бульба насправді дуже корисна і її можна включати у здоровий раціон.

Це відмінне джерело багатьох поживних речовин, зокрема калію, вітаміну С і клітковини. Крім того, картопля більш ситна, ніж інші джерела вуглеводів. Взагалі до збільшення ваги може призвести надмірне вживання будь-якої їжі, але помірне вживання картоплі аж ніяк не зашкодить. Лише не забувайте, що смажена картопля – не варіант. Краще зваріть або запечіть її.

Знежирена і "дієтична" їжа – здорова альтернатива

Нині ринок нам пропонує багато продуктів з позначкою "дієтичний", "легкий", "знежирений" тощо. Звучать привабливо для тих, хто хоче схуднути. Але дослідження показали, що багато таких продуктів містять значно більше цукру та солі, ніж аналоги з нормальним вмістом жиру.

Тож краще таки обирати жирніший йогурт, сир та поласувати арахісовим маслом, ніж вживати "дієтичні" замінники з вищою кількістю солі та цукру.

Вуглеводи пришвидшують набір ваги

Багато людей скорочують кількість вживання вуглеводів через побоювання, що споживання цього макроелемента викличе ожиріння, діабет і інші несприятливі наслідки для здоров'я. Насправді вживання помірної кількості поживних вуглеводів з високим вмістом клітковини, вітамінів і мінералів принесе лише користь.

Наприклад раціон зі збалансованим поєднанням вуглеводів з високим вмістом клітковини, корисних жирів і білків пов'язані зі зниженням ризику ожиріння, діабету, деяких видів раку і серцевих захворювань. До набору ваги призводить саме нездорове харчування і надмірне вживання солодких продуктів, багатих на вуглеводи (як от тістечка чи печиво).

До теми Як покращити здоров'я: 10 дієвих порад

Цукрозамінники та штучні підсолоджувачі корисні

Очевидно, що дієта з високим вмістом цукру значно збільшує ризик ожиріння та різних захворювань. Але підсолоджувачі також шкідливі. Згідно з дослідженнями, їхнє вживання може збільшити ризик розвитку діабету 2 типу. Ба більше, регулярне вживання підсолоджувачів пов'язане із загальним нездоровим способом життя.

Майте на увазі, що дослідження в цій області продовжуються і для підтвердження цих потенційних зв'язків потрібно дочекатись високоякісних досліджень.