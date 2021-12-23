Зразки зібрали у хворих на COVID-19 з 9 регіонів України у період з 18 листопада по 1 грудня 2021 року. Кожен пацієнт був інфікованим штамом коронавірусу Дельта.

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При цьому науковці виявили 12 різних варіантів штаму Дельта, але вони відрізняються від тих, які поширювалися країною раніше.

Дослідники виявили незвичну мутацію

Серед зразків вчені зафіксували новий для України варіант Дельта штаму AY.122. Ця мутація активно розповсюджується в Росії та відзначається важким перебігом хвороби, високою швидкістю інфікування та смертністю.

Загалом AY.122 помітили у зразках із семи регіонів України:

Дніпропетровська область, Сумська область, Полтавська область, Миколаївська область, Житомирська область, Одеська область.

У якій ще області виявили новий варіант, науковці не уточнили.

Найбільше зразків для секвенування (39) надали з Одеси. Серед них вчені ІМБГ знайшли цілий "букет" варіантів Дельта штаму – 10 різних типів, які походять з різних країн світу: США, держав ЄС, Ізраїля, Росії тощо.

Це може пояснювати високий рівень смертності в країні

Високий рівень смертності в Україні (водночас у Росії та Казахстані), у порівнянні з рівнем смертності в країнах Західної Європи та США, може бути пов'язаний з особливостями штамів Дельти, що циркулюють на наших теренах, зокрема, й варіанту AY.122,

– йдеться в повідомленні.

У ІМБГ додали, що у зразках не виявили штаму коронавірусу Омікрон.

Повний текст публікації ІМБГ у фейсбуці:

"Вчені Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ завершили роботу зі встановлення штамів коронавірусу в чергових зразках, наданих Центром громадського здоров’я МОЗ України.

ЦГЗ МОЗ України надав нам для дослідження 74 зразки, які було взято у хворих з 9 регіонів України у період з 18 листопада по 1 грудня 2021 р.

За допомогою повногеномного секвенування нового покоління встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму Дельта. Науковці ІМБГ детектували 12 різних варіантів штаму Дельта, однак їх спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді.

Зокрема, виявлено новий для України варіант Дельта штаму AY.122, який нині активно розповсюджується в Росії та позначається важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) і високою смертністю. Наші вчені детектували AY.122 у зразках із семи регіонів України: Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси.

Високий рівень смертності в Україні (водночас у Росії та Казахстані), порівняно з рівнем смертності в країнах Західної Європи та США, може бути пов’язаний з особливостями штамів Дельти, що циркулюють на наших теренах, зокрема, й варіанту AY.122.

Найбільше зразків для секвенування – 39 - було надано з Одеси. Серед них вчені ІМБГ знайшли цілий спектр, можна сказати «букет» варіантів Дельта штаму – 10 різних типів, які походять з різних країн світу: США, держав ЄС, Ізраїля, Росії тощо.

У зразках цього періоду, наданих нам для досліджень, штаму Омікрон не виявлено.

За даними лікарів з різних країн світу, Омікрон спричинює легший перебіг коронавірусної хвороби, втім, не факт, що новий штам буде здатен швидко витіснити такий реактивний варіант Дельта штаму, як, наприклад, AY.122. Тому треба продовжувати ретельний моніторинг появи нових штамів у країні.

Дослідження мутацій коронавірусу вчені ІМБГ НАНУ проводять на замовлення Ради національної безпеки та оборони України. Така робота триває з лютого 2021 р.

Нагадаємо, що наразі науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу повногеномного секвенування нового покоління. У лютому 2021 р. наші вчені вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні - появу в країні нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті)."