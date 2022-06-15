7 загроз для стосунків під час війни: інтерв'ю з сімейною психологинею

Війна впливає на всі сфери нашого життя, і стосунки між людьми – не виключення. Статистика показує, що з початком війни кількість розлучень почала стрімко зростати.

Що загрожує стосункам і як їх зберегти у цей непростий час, нам розповіла сімейна психологиня Альона Щербань у межах проєкту Інтерв'ю24.

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Альона Щербань “Складні життєві періоди – раніше пандемія, а нині війна – швидко знаходять слабкі місця у стосунках. Якщо партнери не змогли вибудувати правила поведінки пов'язані з близькістю та безпекою, то у стресових ситуаціях назовні випливе те, що у мирний час свідомо замовчувалося ” .

А оскільки у стресовому стані важливі рішення приймати непросто, бо психічний стан у цей момент дуже нестійкий, більшості здається, що розлучення – найкраще розв'язання проблеми. Втім, стосунки можна врятувати, якщо знати про загрози.

Загроза перша: постійне перебування разом

Після 24 лютого багато українців були змушені покинути домівки і оселитись у тих регіонах України та інших країнах, де немає бойових дій. Хтось почав працювати дистанційно, весь час перебуваючи вдома з партнером.

Бути разом 24 години на добу – важке емоційне навантаження навіть для закоханих. Починають дратувати звички, з часом виникають взаємні претензії. Приводом для скандалу може стати навіть брудна чашка, яку залишили на столі. Все це призводить до емоційного вигоряння, бо партнери швидко втомлюються один від одного.

Щоб не набриднути коханій людині – давайте їй час побути на самоті. У кожного з подружжя має бути місце, де він зможе спокійно попрацювати або відпочити. Це допоможе тримати психіку в балансі та убезпечить від конфліктів. Ще одна порада: знайдіть спільне заняття, яке дарує задоволення. Мова не лише про секс. Прекрасний варіант – настільні ігри або спільне готування їжі.

Загроза друга: розлука з партнером

За статистикою, тривала розлука з партнером – разом зі зрадою та втратою кохання – одна з основних причин розірвання шлюбу. На жаль, війна змусила багатьох жити далеко один від одного. На відстані почуття згасають, емоції притуплюються і лише від вашої поведінки залежить, чи вдасться зберегти стосунки. Тож будьте максимально доступними в комунікаціях з коханою людиною. При можливості виходьте на зв’язок щодня, але уникайте нещирого і занадто тривалого спілкування. Щоб не набриднути. А от креативність проявляти варто.

Подумайте, як ви можете підняти коханій людині настрій. Ще один важливий момент: інтимний бік стосунків. Оскільки фізичний контакт неможливий, не забувайте про відеозв’язок та секс по телефону.

Загроза третя: замовчування проблем

Якщо у стосунках виникла проблема, варто про неї сказати. Замовчування – прямий шлях до фрустрації, прихованих образ та невдоволення діями партнера. Але повідомляти про те, що вас щось не влаштовує, потрібно правильно. Існує спеціальна техніка "Я – повідомлення", яка полягає у тому, що речення у розмові треба починати з займенників "я", "мені", "мене", а не "ти", "тобі", "тебе".

Наприклад, сказати коханому про те, що вас бісять його брудні шкарпетки розкидані по підлозі можна так: "Я така зла, коли бачу безлад. Так хочеться затишку та чистоти…" Тобто не нападайте на партнера з докорами – "Знову тут усе порозкидав!" – дайте йому зробити правильний висновок і самостійно виправити ситуацію.

Загроза четверта: втрата довіри та марні сподівання

Стосунки без довіри, все одно, що будинок без фундаменту. Довіру руйнують ревнощі (не важливо – підставні чи безпідставні), а також усвідомлення того, що партнер не виконує своїх обіцянок. Важкі часи вимагають рішучих дій, яких ви чекаєте від коханої людини, але які вона не взмозі виконати.

Як наслідок: ви почуваєте себе нещасною, коли все йде не так, як ви собі уявляли. Це стає основою для образ та скандалів. Під час сварок можуть проговорюватися й більш застарілі проблеми: маленький розмір зарплатні, вчинки, які вас колись засмутили.

Загроза п’ята: різний погляд на речі

Рідко буває так, що партнери – це союз однодумців. Як правило ж, всі мають власний погляд на речі й під час війни можуть по різному оцінювати ситуацію (часто: вона вважає обставини вкрай загрозливими, а він – безпечними).

Альона Щербань “Ці розбіжності можуть заважати партнерам діяти злагоджено та досягати цілей (до речі, вони теж можуть відрізнятися). А коли погляди на світ розходяться, дуже важко побудувати тривалі стосунки. Що порадити у цій ситуації? Лише шукати спільні точки дотику”

Загроза шоста: проблеми з фінансами

Під час війни проблеми з фінансами має переважна більшість українських сімей. Втім, приводом для конфліктів може бути не тільки відсутність коштів, а й проблеми з їхнім розподілом.

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Наприклад, один з партнерів заробляє більше, що змушує іншого відчувати себе фінансово залежним. Це стосується й планування сімейного бюджету, у якому враховується лише думка того, хто заробляє більше. Тож, якщо вам партнер дорожчий за власні гроші, дайте йому відчути, що у стосунках ви на рівних.

Загроза сьома: відсутність спільних планів

Практика планування спільного майбутнього чудово зміцнює стосунки. Особливо у воєнний час, коли все навколо здається крихким і досить туманним. До того ж це просто обов’язкова справа для тих, хто перебуває далеко один від одного. У майбутньому партнер має бачити вас поруч з собою. Сміливо плануйте спільні подорожі, ремонт чи купівлю автомобіля. Ви маєте створити атмосферу кращого життя ніж маєте тепер. По суті, створіть мрію, у якій захочеться щасливо жити разом.