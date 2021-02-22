На 70%: в Британії суттєвий спад захворюваності на COVID-19 після старту вакцинації

Джерело:U.S. News
У Великій Британії побачили уповільнення темпів поширення коронавірусу після початку кампанії з вакцинації. Відзначимо, що щеплення британцям проводять препаратом Pfizer-BioNTech.
Служба громадської охорони здоров'я Англії (PHE) з'ясувала, що вакцина Pfizer після введення першої дози забезпечує високий рівень захисту від зараження і симптоматичного захворювання.
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В цілому, ми спостерігаємо дійсно істотний вплив на зниження випадків інфікування, як безсимптомних, так і симптоматичних,
– заявила директор зі стратегічного реагування PHE С'юзан Хопкінс.
Керівник відділу імунізації PHE Мері Рамзі назвала ці дані "переконливим доказом того, що вакцина Pfizer-BioNTech запобігає зараженню людей, а також захищає хворих від госпіталізації і смерті".
Висновки PHE ґрунтуються на результатах двох окремих досліджень:
Згідно з висновками PHE, ефективність першої дози вакцини Pfizer від симптоматичного захворювання COVID-19 становить 57%, друга доза підвищує захист до більш ніж 85%.
Показники госпіталізації і смертності падають у всіх вікових групах, але в найстарших вікових групах спостерігається найшвидший спад після піку в середині січня,
– йдеться в заяві PHE.
Згідно із заявою організації, вакцина також забезпечує захист від британського штаму коронавірусу SARS-CoV-2.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу