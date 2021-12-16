У 70% госпіталізованих з COVID-19 здоров'я не відновилося навіть через рік

Понад 70% людей, яких госпіталізували через коронавірус, продовжують страждати навіть після 12 місяців після одужання. У багатьох залишалися важкі довгострокові симптоми.

Конкретні причини цього явища поки що не зрозумілі, але гіпотези викликають занепокоєння. Дослідники з Національного інституту досліджень здоров'я (Велика Британія) впродовж року стежили за станом 2 320 людей, госпіталізованих з коронавірусом.

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Вчені з'ясували, що повне відновлення таких хворих швидше виняток, ніж правило. Маркери запальних процесів у їхньому організмі присутні на значно вищих від норми рівнях.

Науковці фіксували історію хвороби пацієнтів з коронавірусом і потім досліджували їхній стан через 5 та 12 місяців після виписки з лікарні. Лише 807 перехворілих брали участь в обох "точках перевірки".

Результати дослідження

Через 5 місяців після виписки про повне відновлення заявили 25,6% обстежених, а через рік лише 28,9%.

У жінок ризик не відновитися після коронавірусу повністю був на 68% вищим, ніж у чоловіків, а у пацієнтів із надмірною масою тіла – на 50%, а у тих, хто під час госпіталізації побував на ШВЛ – на 42%.

Серед скарг пацієнтів були: надзвичайно висока стомлюваність навіть при малих фізичних навантаженнях, болі в м'язах, задишку. Частина таких людей заявила про "мозковий туман", розсіяність уваги та труднощі з концентрацією.

У чому може бути причина таких тривалих наслідків

Дослідники припустили, що тривалі ускладення після коронавірусу мають запальний характер. У крові тих 300 учасників дослідження, у яких її аналізували, виявили підвищені рівні інтерлейкіну-6 і низки речовин, які вказують на запальні процеси, що супроводжуються руйнуванням та спробами відновлення тканин.

У людей, які скаржились на когнітивні проблеми, у крові виявили речовини – маркери запальних процесів у нервовій тканині.