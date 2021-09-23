Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адан Гебреєсус. Він зазначив, що завданнями ВООЗ є вакцинація щонайменше 40% населення кожної країни до кінця 2021 року та 70% до середини наступного року.

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За його словами, для досягнення цих цілей "саме зараз необхідні 2 мільярди доз для країн з низькими та середніми доходами".

Несправедливість розподілу вакцин

Глава ВООЗ також повідомив, що багаті країни, які обіцяли іншим державам 1 мільярд доз вакцини – реально передали менше ніж 15%.

Майже 90% заможних країн вже досягли поставленої ВООЗ мети охопити до кінця вересня вакцинацією від COVID-19 не менше 10% населення,

– сказав Гебреєсус.

"Понад 5,7 мільярда доз вакцини було введено у всьому світі, але 73% усіх доз ввели лише у 10 країнах", – додав він. А країни з високим рівнем доходу вводили в 61 разів більше доз на населення, ніж країни з низьким рівнем доходу.

Гебреєсус наголосив, що чим довше зберігатиметься несправедливість щодо вакцин, тим більше вірус буде продовжувати циркулювати та розвиватися, і чим довше триватиме соціальний та економічний зрив.

Закликали ділитись препаратами

У зв'язку з цим глава ВООЗ закликав "країни та компанії, що контролюють глобальне постачання вакцинами", негайно виконати свою обіцянку поділитися препаратами, сприяти негайній передачі технологій і прав інтелектуальної власності на вакцини, а також внести корективи в плани найближчих постачань для механізму COVAX і Африканського трастового об'єднання із закупівлі вакцин (AVAT).

Нагадаємо, в кінці серпня Україна отримала від США майже 190 тисяч доз вакцини Pfizer. До цього передали кілька партій.