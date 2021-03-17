Після розтину в серцях 75% померлих від COVID-19 виявили коронавірус. Крім того, перед смертю у них фіксували порушення частоти серцевого ритму.

Коронавірус проникає у серце

Вчені провели наймасштабніше дослідження щодо впливу COVID-19 на серце пацієнтів. Чи є ці проблеми наслідком безпосередньої атаки SARS-CoV-2 на орган чи результатом розладу імунної системи – наразі не ясно.

Також на тему COVID-19 провокує серцеві хвороби, чи патології є фактором інфікування: який зв'язок

Вчені з лікарні Массачусетсу (США) проводили проаналізували близько тисячі зразків серцевих тканин, понад 20 від кожного з 41 пацієнта.

Результати вразили

SARS-CoV-2 виявили у серцях 30 з 41 пацієнта. І тільки ці пацієнти відчували перед смертю миготливу аритмію, нерегулярний серцевий ритм або порушення в скороченні серця.

Все ще незрозуміло, чи атакує вірус безпосередньо серце. Більшість інфікованих серцевих клітин були імунними, які міг вразити SARS-CoV-2 в інших частинах організму.

Хай там що, дослідження допомагає пояснити, чому стероїди можуть допомогти деяким пацієнтам з COVID-19.