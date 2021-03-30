76% доз від усіх вакцин проти коронавірусу припадають всього на 10 країн
Виявилось, що 76% від усіх нині доступних доз вакцин проти коронавірусу припадають на 10 країн світу. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус
Джерело:DW
Гебреєсус розкритикував нинішній розподіл вакцини. Він зауважив, що глобальна криза потребує глобальних відповідей.
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Директор ВООЗ вкотре наголосив, що "глобальне рішення починається з солідарності".
Загалом організація вже не вперше критикує несправедливий розподіл вакцин у світі. Представники ВООЗ вимагають солідарності з біднішими країнами.
Загалом у 170 країнах світу використали вже 552 173 030 доз вакцин проти коронавірусу.
Топ-10 країн у рейтингу масової вакцинації у світі:
- Ізраїль
- ОАЕ
- Чилі
- Велика Британія
- Бахрейн
- Мальдіви
- США
- Мальта
- Сербія
- Пуерто-Рико
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу імунізували 212 898 людей. З них лише двоє отримали 2 ін'єкції, тобто закінчили вакцинацію.
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