76% доз від усіх вакцин проти коронавірусу припадають всього на 10 країн

Виявилось, що 76% від усіх нині доступних доз вакцин проти коронавірусу припадають на 10 країн світу. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус

Гебреєсус розкритикував нинішній розподіл вакцини. Він зауважив, що глобальна криза потребує глобальних відповідей.

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Директор ВООЗ вкотре наголосив, що "глобальне рішення починається з солідарності".

Загалом організація вже не вперше критикує несправедливий розподіл вакцин у світі. Представники ВООЗ вимагають солідарності з біднішими країнами.

Загалом у 170 країнах світу використали вже 552 173 030 доз вакцин проти коронавірусу.

Топ-10 країн у рейтингу масової вакцинації у світі:

Ізраїль ОАЕ Чилі Велика Британія Бахрейн Мальдіви США Мальта Сербія Пуерто-Рико

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу імунізували 212 898 людей. З них лише двоє отримали 2 ін'єкції, тобто закінчили вакцинацію.

Навіть якщо ви не входите у пріоритетну групу вакцинації, але бажаєте вакцинуватись, повідомте про це свого сімейного лікаря. Адже будь-коли може з'явитися можливість вакцинуватися залишками препарату.



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