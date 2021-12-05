Так, станом на 5 грудня місто Київ та ще 7 регіонів червоної зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям жовтої зони. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

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Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях помаранчевої зони. Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає жовтому рівню епідемічної небезпеки в таких регіонах:

місто Київ;

Дніпропетровська область;

Івано-Франківська;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Рівненська;

Херсонська області.

Хоча наразі всі вони досі перебувають у червоній зоні. Проте рішення про вихід регіону з конкретної зони приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.

У якій зоні карантину кожна область

Жовта зона:

Тернопільська область;

Кіровоградська область;

Чернівецька область;

Харківська область.

Помаранчева зона:

Полтавська область;

Закарпатська область.

Червона зона:

місто Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернігівська область.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також заявляв, що регіони виходитимуть з червоної зони наступного тижня.

Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу