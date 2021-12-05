Так, станом на 5 грудня місто Київ та ще 7 регіонів червоної зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям жовтої зони. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

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Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях помаранчевої зони. Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає жовтому рівню епідемічної небезпеки в таких регіонах:

  • місто Київ;
  • Дніпропетровська область;
  • Івано-Франківська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Рівненська;
  • Херсонська області.

Хоча наразі всі вони досі перебувають у червоній зоні. Проте рішення про вихід регіону з конкретної зони приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.

У якій зоні карантину кожна область

Жовта зона:

  • Тернопільська область;
  • Кіровоградська область;
  • Чернівецька область;
  • Харківська область.

Помаранчева зона:

  • Полтавська область;
  • Закарпатська область.

Червона зона:

  • місто Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернігівська область.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також заявляв, що регіони виходитимуть з червоної зони наступного тижня.

Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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