Так, станом на 5 грудня місто Київ та ще 7 регіонів червоної зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям жовтої зони. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
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Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях помаранчевої зони. Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає жовтому рівню епідемічної небезпеки в таких регіонах:
- місто Київ;
- Дніпропетровська область;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Херсонська області.
Хоча наразі всі вони досі перебувають у червоній зоні. Проте рішення про вихід регіону з конкретної зони приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.
У якій зоні карантину кожна область
Жовта зона:
- Тернопільська область;
- Кіровоградська область;
- Чернівецька область;
- Харківська область.
Помаранчева зона:
- Полтавська область;
- Закарпатська область.
Червона зона:
- місто Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також заявляв, що регіони виходитимуть з червоної зони наступного тижня.
Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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