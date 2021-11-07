Відповідний наказ оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я. Уникнути звільнення допоможе сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 або довідка про протипоказання до щеплення.

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Про які професії мовиться

Так, відповідно до наказу обов'язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Тож керівники органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, а також закладів освіти з 8 листопада зобов'язані відстороняти від роботи нещеплених працівників.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Майже всі, хто потрапляє до лікарні COVID-19, невакциновані. Це рішення покликане захистити життя та здоров'я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище у навчальних закладах та державних установах".

Невакцинованих працівників усувають наказом чи розпорядженням керівника та сповіщають їх про це.

Фразу з постанови про те, що термін відсторонення обчислюється до усунення його причин, за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, слід розуміти так: після першого щеплення працівник може повернутися до виконання обов'язків.

На якій підставі відсторонять Першим нормативним актом, який передбачав обов'язкову вакцинацію представників низки професій, став Першим нормативним актом, який передбачав обов'язкову вакцинацію представників низки професій, став наказ Міністерства охорони здоров'я №2153 від 4 жовтня.

Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення людей від роботи. У постанові від 20 жовтня зазначено, що відповідальність за недопущення на робоче місце покладається на керівників держорганів, підприємств, установ та організацій, зазначених у наказі МОЗ.

Чи можна працювати без щеплення

Тільки за наявності протипоказань. Згідно з рекомендаціями МОЗ, вакцинацію слід перенести у таких випадках:

гостре захворювання із температурою вище 38,5°C – варто відкласти вакцинацію на 14 днів;

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії);

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб – крім інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити незалежно від отримання антиковідної вакцини (в інших випадках вакцинація COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб);

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA) – вакцинація має бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA.

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Невдовзі наказ планують розширити для працівників сфери соціальних послуг, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. А також для підприємств, установ, організацій, які включені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, до останнього пункту входить національний перевізник "Укрзалізниця".