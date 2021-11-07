З 8 листопада в Україні деякі нещеплені залишаться без роботи: кого це торкнеться

7 листопада 2021 , 16:10
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Джерело:

МОЗ України

Від завтра, 8 листопада, в Україні набуває чинності постанова Кабміну про обов'язкову імунізацію деяких верств населення. Так, всіх невакцинованих держслужбовців та вчителів усунуть від роботи без збереження зарплати.

Відповідний наказ оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я. Уникнути звільнення допоможе сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 або довідка про протипоказання до щеплення.

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Про які професії мовиться

Так, відповідно до наказу обов'язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Тож керівники органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, а також закладів освіти з 8 листопада зобов'язані відстороняти від роботи нещеплених працівників. 

 

Віктор Ляшко – глава МОЗ

"Майже всі, хто потрапляє до лікарні COVID-19, невакциновані. Це рішення покликане захистити життя та здоров'я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище у навчальних закладах та державних установах".

Невакцинованих працівників усувають наказом чи розпорядженням керівника та сповіщають їх про це. 

Фразу з постанови про те, що термін відсторонення обчислюється до усунення його причин, за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, слід розуміти так: після першого щеплення працівник може повернутися до виконання обов'язків.

На якій підставі відсторонять

Першим нормативним актом, який передбачав обов'язкову вакцинацію представників низки професій, став наказ Міністерства охорони здоров'я №2153 від 4 жовтня.

Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення людей від роботи. У постанові від 20 жовтня зазначено, що відповідальність за недопущення на робоче місце покладається на керівників держорганів, підприємств, установ та організацій, зазначених у наказі МОЗ.

Чи можна працювати без щеплення

Тільки за наявності протипоказань. Згідно з рекомендаціями МОЗ, вакцинацію слід перенести у таких випадках:

  • гостре захворювання із температурою вище 38,5°C – варто відкласти вакцинацію на 14 днів;
  • лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії);
  • введення вакцин проти інших інфекційних хвороб – крім інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити незалежно від отримання антиковідної вакцини (в інших випадках вакцинація COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб);
  • проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA) – вакцинація має бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA.

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Невдовзі наказ планують розширити для працівників сфери соціальних послуг, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. А також для підприємств, установ, організацій, які включені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, до останнього пункту входить національний перевізник "Укрзалізниця".

Автор: Аліна Оліховська