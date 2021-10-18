Вчені оцінювали рівні різних антитіл, Т-клітин та інших імунних продуктів у 61 учасника через 2 – 4 тижні після повної імунізації (час піку імунітету) і до 8 місяців після щеплення. Оскільки дослідження проводилось у США, розглядались лише ті препарати, які використовуються в країні.

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Тож експерти дослідили тривалість ефективності таких COVID-вакцин:

BNT162b2 – (BioNTech, Pfizer), мРНК- 1273 – (Moderna), Ad26.COV2.S – (Johnson & Johnson).

31 учасник щепився Pfizer-BioNTech, 22 людини вакцинувалися Moderna і 8 імунізувалися одноразовою вакциною від компанії Johnson & Johnson.

Результати дослідження

Вакцини з мРНК характеризувалися високою відповіддю антитіл під час піку, який різко знизився до шостого місяця і ще більше знизився до восьмого місяця. Одноразова вакцина Ad26 викликала нижчу початкову відповідь антитіл, але з плином часу ці відповіді в цілому були стабільними, з мінімальними або відсутніми ознаками зниження,

– сказав Ден Х. Баруш, доктор медичних наук, директор Центру вірусології та досліджень вакцин в BIDMC, який допоміг розробити платформу Ad26 у співпраці з Johnson & Johnson.

Попри той факт, що рівні нейтралізуючих антитіл з часом знижуються, стабільні Т-клітини захищають людину через 8 місяців після імунізації, що забезпечує надійний захист від важкої форми COVID-19.

При цьому важливо, що всі 3 вакцини продемонстрували широку перехресну реактивність з варіантами коронавірусу, тобто виявились ефективними проти будь-яких його штамів.

Команда також виявила, що відповіді антитіл після Moderna були вищими й стійкішими, ніж після Pfizer-BioNTech.

Отримані дані мають важливе значення для розуміння того, як імунітет змінюється після вакцинації. Провідний автор дослідження Ай-ріс Й. Коллієр зауважив, що вакцинація (навіть під час вагітності) "залишається кращим інструментом, який у нас є, щоб покласти край пандемії COVID-19".

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