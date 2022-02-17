Батьки хлопчика розповіли, що він ріс активним займався спортом і не був хворобливим. Рідко скаржився на головний біль та не страждав на запаморочення.
Увага Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини
"У неділю вранці (13 лютого – 24 канал) син уві сні почав якось дивно чи то плакати, чи то стогнати. Чоловік повернув його на бік і тут почалася блювота. Він не міг самостійно стояти, говорити і ми відразу викликали швидку. Вже у лікарні ми дізналися, що у Святослава інсульт", – повідомила мати Світлана.
Виявилося, у нього була вроджена аномалія судин. Про неї батьки дізналися вже після інсульту.
На нього чекає складна операція
Хлопчика одразу госпіталізували у відділення інтенсивної терапії та реанімації. Лікарям вдалося стабілізувати стан дитини.
Хлопчик перебуває у стані середньої важкості. Неврологічні показники покращуються, зокрема, спостерігаються деякі ознаки відновлення рухової активності,
– повідомили у лікарні.
Сьогодні, 17 лютого, його перевели у нейрохірургічне відділення. Там лікарі підготують його до складної операції.
Святослава оперуватимуть не раніше, ніж через 14 – 21 день, оскільки це небезпечно. Тактику операції ще не визначили, нейрохірурги приймуть рішення вже перед підготовкою до хірургічного втручання.
Дитячі інсульти – не рідкість
Дитячий нейрохірург Тарас Микитин розповів, що дитячі інсульти, на жаль, не така вже й рідкість.
Причини, що викликають інсульти різні. Часто трапляються судинні аномалії. Їх виявляють здебільшого випадково – під час обстежень, або ж під час інсультів.
Тож, треба робити обстеження, щоб знайти причину, якщо у дитини є такі ознаки:
- запаморочення;
- часто болить голова;
- виникає блювота.