У 8-річного хлопчика зі Львова діагностували інсульт

До міської дитячої лікарні Львова доставили 8-річного львів'янина. Медики діагностували у нього інсульт.

Батьки хлопчика розповіли, що він ріс активним займався спортом і не був хворобливим. Рідко скаржився на головний біль та не страждав на запаморочення.

Увага Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

"У неділю вранці (13 лютого – 24 канал) син уві сні почав якось дивно чи то плакати, чи то стогнати. Чоловік повернув його на бік і тут почалася блювота. Він не міг самостійно стояти, говорити і ми відразу викликали швидку. Вже у лікарні ми дізналися, що у Святослава інсульт", – повідомила мати Світлана.

Виявилося, у нього була вроджена аномалія судин. Про неї батьки дізналися вже після інсульту.

На нього чекає складна операція

Хлопчика одразу госпіталізували у відділення інтенсивної терапії та реанімації. Лікарям вдалося стабілізувати стан дитини.

Хлопчик перебуває у стані середньої важкості. Неврологічні показники покращуються, зокрема, спостерігаються деякі ознаки відновлення рухової активності,

– повідомили у лікарні.

Сьогодні, 17 лютого, його перевели у нейрохірургічне відділення. Там лікарі підготують його до складної операції.

Святослава оперуватимуть не раніше, ніж через 14 – 21 день, оскільки це небезпечно. Тактику операції ще не визначили, нейрохірурги приймуть рішення вже перед підготовкою до хірургічного втручання.

Дитячі інсульти – не рідкість

Дитячий нейрохірург Тарас Микитин розповів, що дитячі інсульти, на жаль, не така вже й рідкість.

Щороку лише до львівської міської дитячої лікарні з інсультами (ішемічними і геморагічними) потрапляє до 20 дітей.

Причини, що викликають інсульти різні. Часто трапляються судинні аномалії. Їх виявляють здебільшого випадково – під час обстежень, або ж під час інсультів.

Тож, треба робити обстеження, щоб знайти причину, якщо у дитини є такі ознаки: