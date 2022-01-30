Про важливість якісного нічного відпочинку для здоров'я нагадали у Міністерстві охорони здоров'я та надали низку порад, як зробити свій сон кращим.

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Чому важливо налагодити режим сну

Достатня кількість сну:

посилює захисні механізми психічного та фізичного здоров'я,

покращує якість життя та настрій,

розумову діяльність,

допомагає центральній нервовій системі коректно працювати.

У МОЗ додали, що у період, який ми проводимо у сні, мозок аналізує отриману за попередній день інформацію. Так він готує організм до запам’ятовування нової інформації після пробудження.

Натомість нестача сну робить людину дратівливою, послаблює увагу, пам’ять, швидкість реакції та процес мислення загалом. Людина втрачає здатність до креативності, процесу навчання, роботи, здатності комунікувати з іншими, контролювати свої емоції та дії.

Як покращити якість сну

Щоб уникнути таких наслідків і врегулювати свій сон, фахівці радять дотримуватися низки правил, які полегшать ваше засинання вчасно та зроблять сон міцнішим, а пробудження – легшим.

Перед сном відмовтеся від яскравого світла; Також перед сном ретельно провітріть житло; Не бажано наїдатися перед сном, вечеря має бути або за кілька годин до того, як ви вкладаєтеся до ліжка, або ж дужу легкою; За 30 – 60 хвилин до початку сну відкладіть у сторону ґаджети; Одяг для сну має бути легким, вільним і з натуральних тканин; Протягом дня займайтеся помірною фізичною активністю; Не забувайте, що дотримання режиму та чіткого розпорядку дня також позитивно впливає на ваш сон; Перед сном заспокойтеся, займіться медитацією, послухайте спокійну музику, читайте книги, приймайте ванни або читайте паперові книги.

Ці поради допоможуть вам покращити якість сну та зробити його глибшим і тривалішим.

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