Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила позначку в 80 мільйонів. Багато країн продовжують повідомляти про спалахи захворювання на тлі новорічних святкувань.

Так, на Різдво 25 грудня позитивні результати тесту на COVID-19 отримали близько 472 тисяч людей. Загалом кількість інфікувань сягає 80 мільйонів. Про це свідчать дані Університету Джона Гопкінса 26 грудня, пише The Hill.

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Рейтинг найбільш постраждалих від пандемії країн зі значним відривом очолюють США – від початку пандемії тут зареєстрували майже 19 мільйонів хворих.

До "п'ятірки" лідерів також входять:

Індія – понад 10 мільйонів хворих,

Бразилія – 7,4 мільйона хворих,

Росія – понад 3 мільйони хворих;

Франція – 2,6 мільйона хворих.

Україна перебуває на 16-тій позиції в списку за темпами поширення COVID-19.

У США також найбільше кількість смертей внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Так, від січня померли – 332 тисячі американців.

Висока летальність також у:

Бразилії – 190,7 тисячі померлих.

Індії – 147,3 тисячі померлих

Мексиці – 121, 8 тисяч померлих.

В інших країнах показник летальних випадків не перевищує 100 тисяч.

До слова, нову хвилю паніки спричинила виявлена у Великій Британії мутація геному SARS-CoV-2. Це змусило кілька європейських країн та інших країн світу обмежити закордонні поїздки.

Детально що відомо про нову мутацію коронавірусу – читайте в матеріалі 24 каналу.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу