85-річну іспанку вважали померлою від COVID-19: жінка повернулася живою з лікарні

Родині 85-річної Рогелії Бланко повідомили, що жінка померла в лікарні від коронавірусу. Втім через 10 днів жива й повністю здорова пацієнтка повернулася до будинку літніх людей, де мешкала протягом останнього періоду.

Джерело: The Local

Персонал медичного закладу повідомив родині 85-річної пацієнтки, що жінка померла 13 січня після зараження COVID-19. Похорон відбувся наступного дня, однак сім'ю Рогелії Бланко не допустили на церемонію через карантинні обмеження.

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Рогелію Бланко помилково вважали померлою

Через 10 днів, 23 січня, Рогелія повернулася здоровою в будинок престарілих, розташований в провінції Оренсе. Це надзвичайно здивувало весь персонал, а також її чоловіка, що не міг змиритися зі втратою дружини.

Я не міг в це повірити. Я плакав після смерті моєї дружини,

– розповів чоловік в коментарі виданню La Voz de Galicia.

Згодом з'ясувалося, що Рогелію Бланко переплутали з 90-річною Консепсьйон Аріас, яка теж лікувалася від COVID-19 у тій самій лікарняній палаті. Жінка й справді померла від ускладнень. спричинених недугою.

"Серед тих, кого перевели з будинку престарілих до медичного закладу, 2 жінки під час лікування й справді перебували на лікуванні в одній й тій самій палаті", – мовиться у повідомленні адміністратора будинку для літніх людей.

Сумну новину повідомили вже сім'ї 90-річної померлої Консепсьйон Аріас. За словами її брата, в лікарні йому повідомили, що пацієнтка вилікувалась. Втім коли він приїхав у будинок престарілих, то виявив – вона померла від COVID-19 і наразі похована під іншим іменем.

Від початку пандемії в Іспанії виявили майже 2,7 мільйона хворих на COVID-19. Загалом від недуги померли понад 55 тисяч інфікованих.